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اليابان وجهة هواة جمع ألعاب الفيديو القديمة

9/4/2024 7:21:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في حي داخل طوكيو يعرف بمحاله المخصصة للثقافة الشعبية اليابانية، يتهافت سياح على الشراء من متجر لألعاب الفيديو القديمة، وهي سلعة تثير شهية شريحة كبيرة من هواة الجمع من حول العالم.
ويتلاقى فضوليون ومحبون للألعاب القديمة في الممرات الضيقة لهذا المتجر الواقع داخل مبنى في منطقة أكيهابارا يزخر بكنوز من الماضي. ويوضح كومورا، مدير متجر «سوبر بوتاتو»، لوكالة فرانس برس أن «أعداد السياح الأجانب تزايدت خلال السنوات الـ 10 الماضية، وهم باتوا يمثلون ما بين 70 إلى 80% من زبائننا». يقول ديفيد مادريغال، وهو سائح أميركي يبلغ 23 عاما، قرب كومة من وحدات التحكم اصفر لونها بمرور الزمن «عندما دخلت إلى المكان، كنت مثل طفل في متجر للحلوى». ويضيف: «هذا شغفي. أنا أحب وحدات التحكم القديمة».
أما جون وامبا، وهو أميركي متحدر من ولاية كاليفورنيا يبلغ 31 عاما، فيعزو شعبية الألعاب اليابانية القديمة إلى أن «بعض المنتجات الثقافية مثل (بوكيمون)، وتأثير (نينتندو)، كانت بمثابة نوافذ على الثقافة اليابانية، من وجهة نظر غربية».

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