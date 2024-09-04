اليابان وجهة هواة جمع ألعاب الفيديو القديمة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
في حي داخل طوكيو يعرف بمحاله المخصصة للثقافة الشعبية اليابانية، يتهافت سياح على الشراء من متجر لألعاب الفيديو القديمة، وهي سلعة تثير شهية شريحة كبيرة من هواة الجمع من حول العالم.
ويتلاقى فضوليون ومحبون للألعاب القديمة في الممرات الضيقة لهذا المتجر الواقع داخل مبنى في منطقة أكيهابارا يزخر بكنوز من الماضي. ويوضح كومورا، مدير متجر «سوبر بوتاتو»، لوكالة فرانس برس أن «أعداد السياح الأجانب تزايدت خلال السنوات الـ 10 الماضية، وهم باتوا يمثلون ما بين 70 إلى 80% من زبائننا». يقول ديفيد مادريغال، وهو سائح أميركي يبلغ 23 عاما، قرب كومة من وحدات التحكم اصفر لونها بمرور الزمن «عندما دخلت إلى المكان، كنت مثل طفل في متجر للحلوى». ويضيف: «هذا شغفي. أنا أحب وحدات التحكم القديمة».
أما جون وامبا، وهو أميركي متحدر من ولاية كاليفورنيا يبلغ 31 عاما، فيعزو شعبية الألعاب اليابانية القديمة إلى أن «بعض المنتجات الثقافية مثل (بوكيمون)، وتأثير (نينتندو)، كانت بمثابة نوافذ على الثقافة اليابانية، من وجهة نظر غربية».
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