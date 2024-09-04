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أكبر مركب شراعي للشحن بالعالم ينجز رحلته الأولى

9/4/2024 7:21:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكملت السفينة الفرنسية «أنيموس»، أكبر مركب شراعي للشحن في العصر الحديث، رحلتها الأولى بين مدينتي لوهافر الفرنسية ونيويورك الأميركية، في مرحلة جديدة على طريق إحياء خدمات نقل البضائع بالمراكب الشراعية.
واحتاج هذا المركب، الذي يبلغ طوله 81 مترا، إلى 18 يوما لنقل أكثر من ألف طن من البضائع عبر المحيط الأطلسي، وفق شركة «تي او دبليو دي».
وقال رئيس الشركة غيوم لو غران لوكالة فرانس برس: «إنه أكبر مركب شراعي للشحن في العالم وبدأنا في إحداث تأثير» على النقل البحري.
وأوضح أن «الحمولة كانت كاملة على السفينة والطلب قوي»، وتضم الشحنة مواد غذائية متنوعة.
وقد تلقت «تي او دبليو تي» طلبات لبناء ست سفن أخرى من النوع نفسه من حوض «بيريو» في كونكارنو بمقاطعة فينيستير الفرنسية، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الأسطول بأكمله بحلول عام 2027.
وبحسب الشركة، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن سفنها أقل بنحو 90% من انبعاثات سفن الحاويات التقليدية.
وتخطط لتسيير نحو 12 رحلة ذهابا وإيابا كل عام من مدينة لوهافر.

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