أكبر مركب شراعي للشحن بالعالم ينجز رحلته الأولى

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكملت السفينة الفرنسية «أنيموس»، أكبر مركب شراعي للشحن في العصر الحديث، رحلتها الأولى بين مدينتي لوهافر الفرنسية ونيويورك الأميركية، في مرحلة جديدة على طريق إحياء خدمات نقل
البضائع بالمراكب الشراعية.
واحتاج هذا المركب، الذي يبلغ طوله 81 مترا، إلى 18 يوما لنقل أكثر من ألف طن من البضائع عبر المحيط الأطلسي، وفق شركة «تي او دبليو دي».
وقال رئيس الشركة غيوم لو غران لوكالة فرانس برس: «إنه أكبر مركب شراعي للشحن في العالم وبدأنا في إحداث تأثير» على النقل البحري.
وأوضح أن «الحمولة كانت كاملة على السفينة والطلب قوي»، وتضم الشحنة مواد غذائية متنوعة.
وقد تلقت «تي او دبليو تي» طلبات لبناء ست سفن أخرى من النوع نفسه من حوض «بيريو» في كونكارنو بمقاطعة فينيستير الفرنسية، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الأسطول بأكمله بحلول عام 2027.
وبحسب الشركة، فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن سفنها أقل بنحو 90% من انبعاثات سفن الحاويات التقليدية.
وتخطط لتسيير نحو 12 رحلة ذهابا وإيابا كل عام من مدينة لوهافر.
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