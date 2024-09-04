السيطرة على حريق أشجار

السيطرة على حريق أشجار
التاريخ
9/4/2024 7:21:50 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
قالت قوة الإطفاء إن عددا من رجالها سيطروا صباح أمس على حريق أشجار في مزرعة بمنطقة الوفرة، مشيرة إلى ان الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات تذكر.
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