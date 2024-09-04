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بنك برقان يرعى أضخم استعراض موسيقي لفرقة ميامي فيكم طرب؟ سكر زيادة بالشراكة مع الجابرية الحرة

9/4/2024 7:21:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن رعايته للاستعراض الموسيقي الغنائي بعنوان «فيكم طرب؟ سكر زيادة» الذي تقدمه فرقة «ميامي» الكويتية التي رافقتنا بأجمل الأغاني عبر الأجيال بالتعاون مع شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني. ويعتبر هذا العرض النسخة المحدثة والأضخم لـ «ميامي»، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه الاستعراض السابق للفرقة، والذي قدم سهرة موسيقية فريدة من نوعها أخذت الجمهور في رحلة استثنائية في عالم فرقة «ميامي»، امتزجت فيها مختلف الصور واللمسات الفنية الإبداعية، وحظيت بإعجاب جماهيري منقطع النظير. وسيقام الاستعراض المميز بشكل مختلف وأغنيات جديدة على مدار 5 ليال ابتداء من 19 إلى 23 الجاري في قاعة «الأرينا» بمجمع «360».
وتأتي رعاية بنك برقان لهذا الحدث الضخم لتعزيز شراكته مع شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني بعد سلسلة نجاحات فنية، وكدليل على التزامه بدعم القطاع الفني والثقافي في الكويت، وفي إطار استراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية. وسيكون الجمهور أيضا على موعد مع استعراض موسيقي غنائي غير مسبوق من الإبهار والابتكار، من إخراج كل من مريم الخترش وجاسم القامس، وإنتاج علي النصف، المنتج التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «الجابرية الحرة».
ويقدم هذا الاستعراض الفني مجموعة متنوعة من الأغاني الجديدة والعروض الممتعة والتصميمات والأزياء المبتكرة، وتجربة ترفيهية غير مسبوقة بالاستعانة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية وبوجود طاقم أكبر يضم أفضل المواهب والكوادر المحلية وخبراء عالميين في صناعة الترفيه الحي.
وفي تعليقها على هذا الحدث الاستثنائي، صرحت حصة حسين النجادة، مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: سعداء بمشاركتنا واستمرار دعمنا لـ «الجابرية الحرة» في أحدث إنتاجاتها الفنية «فيكم طرب؟ سكر زيادة»، والذي يأتي بعد النجاح منقطع النظير الذي حققه الاستعراض السابق «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي»، بالإضافة إلى سلسلة من الفعاليات الفنية الناجحة على مدار عامين.
وقالت النجادة: إن المميز في استعراض هذه السنة أنه قائم بجهود ومواهب شبابية محلية يتمتعون بقدر عال من الاحترافية على جميع النواحي لتقديم هذا العرض بشكل مبتكر يليق بتاريخ ومحبي فرقة «ميامي» الكويتية، وأيضا بمستوى الأعمال التي تقدمها «الجابرية الحرة» ويتبناها ويدعمها بنك برقان، مكملة: إن دعم الطاقات الشبابية يعد جزءا أساسيا ضمن استراتيجية بنك برقان ومن أولويات مسؤوليتنا الاجتماعية وحرصنا على تحقيق التنمية المستدامة، ونسعى من خلال هذه الفعاليات لتنشيط السياحة والارتقاء بصناعة الترفيه والفن في الكويت.
من جانبه، قال حمد حاجي، مدير تنفيذي - المنتجات وشرائح العملاء في بنك برقان: يسعدنا من خلال الفعاليات الفنية والترفيهية جذب شريحة الشباب التي تمثل جزءا كبيرا ومهما من المجتمع، ومن خلال حفل «فيكم طرب؟ سكر زيادة» نؤكد على التزامنا بالتواصل المباشر مع شريحة الشباب في مختلف مواقع تواجدهم، وتقديم ما يرضي أذواقهم، كما خصصنا لعملاء حساب «Youth» العديد من المفاجآت والمسابقات عبر مواقعنا للتواصل الاجتماعي للفوز بتذاكر حفل فرقة «ميامي»، وأيضا بانتظارهم العديد من الأنشطة الممتعة خلال تواجدهم في الحفلات الغنائية الخمس، ومن مزايا حساب «Youth» أنه يقدم هدية نقدية بقيمة 100 دينار كويتي عند تحويل المكافأة الطلابية إلى جانب مكافأة برنامج الترشيح والخصومات والعروض الحصرية والسحب السنوي للفوز بسيارة قيمة.
وتابع حاجي: بنك برقان حريص جدا على تقديم أفضل الأدوات المالية المناسبة للشباب والتي تمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بمسؤولية وحكمة في سن مبكرة، فالحساب يركز على الاحتياجات المتطورة وأسلوب حياتهم اليوم، ما يعكس رؤيتنا حول هذه الشريحة المميزة من العملاء، ونهدف من خلال تطويرنا لهذا الحساب إلى تعزيز الثقافة المالية تماشيا مع حملة «لنكن على دراية» وزيادة الوعي المصرفي لدى شبابنا بطريقة بناءة وجاذبة، والأهم من ذلك، تشجيعهم على تبني ثقافة الادخار.
بدوره، قال علي النصف، المنتج التنفيذي والشريك المؤسس في «الجابرية الحرة»: إن تقديم هذا الاستعراض الموسيقي الجديد لفرقة «ميامي» يعكس النجاح الذي حققه العرض السابق «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي»، والذي قدم نموذجا جديدا من الأعمال الفنية في الكويت، حيث مزج ما بين الغناء والعمل الاستعراضي بمصاحبة مؤثرات بصرية وتصميم متناغم للمسرح والموسيقى، مضيفا: أردنا أن نبرز في هذا الاستعراض جوهر فرقة «ميامي» بشكل أكبر، حيث ستأخذ اللوحات الجمهور في رحلة جديدة في عالم «ميامي» تكمل ما تم تقديمه في النسخة السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن شراكة بنك برقان مع شركة «الجابرية الحرة» قد أثمرت العديد من الأعمال الفنية القيمة التي عززت من المشهد الفني والعروض الحية في الكويت، ونالت إعجابا جماهيريا واسع النطاق، ومن بين أوجه التعاون بين بنك برقان و«الجابرية الحرة» حفل «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي»، وحفل «قريش» الموسيقي، ومهرجان «ماكنتوش»، ويواصل بنك برقان، في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، سعيه نحو تعزيز تطور المواهب الكويتية بإقامة ورعاية الفعاليات والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على الهوية الكويتية وربط الأجيال بتراثهم.

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