بنك برقان يرعى أضخم استعراض موسيقي لفرقة ميامي فيكم طرب؟ سكر زيادة بالشراكة مع الجابرية الحرة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن بنك برقان عن رعايته للاستعراض الموسيقي الغنائي بعنوان «فيكم طرب؟ سكر زيادة» الذي تقدمه فرقة «ميامي» الكويتية التي رافقتنا بأجمل الأغاني عبر الأجيال بالتعاون مع شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني. ويعتبر هذا العرض النسخة المحدثة والأضخم لـ «ميامي»، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه الاستعراض السابق للفرقة، والذي قدم سهرة موسيقية فريدة من نوعها أخذت الجمهور في رحلة استثنائية في عالم فرقة «ميامي»، امتزجت فيها مختلف الصور واللمسات الفنية الإبداعية، وحظيت بإعجاب جماهيري منقطع النظير. وسيقام الاستعراض المميز بشكل مختلف وأغنيات جديدة على مدار 5 ليال ابتداء من 19 إلى 23 الجاري في قاعة «الأرينا» بمجمع «360».
وتأتي رعاية بنك برقان لهذا الحدث الضخم لتعزيز شراكته مع شركة «الجابرية الحرة» للإنتاج الفني بعد سلسلة نجاحات فنية، وكدليل على التزامه بدعم القطاع الفني والثقافي في الكويت، وفي إطار استراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية. وسيكون الجمهور أيضا على موعد مع استعراض موسيقي غنائي غير مسبوق من الإبهار والابتكار، من إخراج كل من مريم الخترش وجاسم القامس، وإنتاج علي النصف، المنتج التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «الجابرية الحرة».
ويقدم هذا الاستعراض الفني مجموعة متنوعة من الأغاني الجديدة والعروض الممتعة والتصميمات والأزياء المبتكرة، وتجربة ترفيهية غير مسبوقة بالاستعانة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية وبوجود طاقم أكبر يضم أفضل المواهب والكوادر المحلية وخبراء عالميين في صناعة الترفيه الحي.
وفي تعليقها على هذا الحدث الاستثنائي، صرحت حصة حسين النجادة، مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: سعداء بمشاركتنا واستمرار دعمنا لـ «الجابرية الحرة» في أحدث إنتاجاتها الفنية «فيكم طرب؟ سكر زيادة»، والذي يأتي بعد النجاح منقطع النظير الذي حققه الاستعراض السابق «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي»، بالإضافة إلى سلسلة من الفعاليات الفنية الناجحة على مدار عامين.
وقالت النجادة: إن المميز في استعراض هذه السنة أنه قائم بجهود ومواهب شبابية محلية يتمتعون بقدر عال من الاحترافية على جميع النواحي لتقديم هذا العرض بشكل مبتكر يليق بتاريخ ومحبي فرقة «ميامي» الكويتية، وأيضا بمستوى الأعمال التي تقدمها «الجابرية الحرة» ويتبناها ويدعمها بنك برقان، مكملة: إن دعم الطاقات الشبابية يعد جزءا أساسيا ضمن استراتيجية بنك برقان ومن أولويات مسؤوليتنا الاجتماعية وحرصنا على تحقيق التنمية المستدامة، ونسعى من خلال هذه الفعاليات لتنشيط السياحة والارتقاء بصناعة الترفيه والفن في الكويت.
من جانبه، قال حمد حاجي، مدير تنفيذي - المنتجات وشرائح العملاء في بنك برقان: يسعدنا من خلال الفعاليات الفنية والترفيهية جذب شريحة الشباب التي تمثل جزءا كبيرا ومهما من المجتمع، ومن خلال حفل «فيكم طرب؟ سكر زيادة» نؤكد على التزامنا بالتواصل المباشر مع شريحة الشباب في مختلف مواقع تواجدهم، وتقديم ما يرضي أذواقهم، كما خصصنا لعملاء حساب «Youth» العديد من المفاجآت والمسابقات عبر مواقعنا للتواصل الاجتماعي للفوز بتذاكر حفل فرقة «ميامي»، وأيضا بانتظارهم العديد من الأنشطة الممتعة خلال تواجدهم في الحفلات الغنائية الخمس، ومن مزايا حساب «Youth» أنه يقدم هدية نقدية بقيمة 100 دينار كويتي عند تحويل المكافأة الطلابية إلى جانب مكافأة برنامج الترشيح والخصومات والعروض الحصرية والسحب السنوي للفوز بسيارة قيمة.
وتابع حاجي: بنك برقان حريص جدا على تقديم أفضل الأدوات المالية المناسبة للشباب والتي تمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بمسؤولية وحكمة في سن مبكرة، فالحساب يركز على الاحتياجات المتطورة وأسلوب حياتهم اليوم، ما يعكس رؤيتنا حول هذه الشريحة المميزة من العملاء، ونهدف من خلال تطويرنا لهذا الحساب إلى تعزيز الثقافة المالية تماشيا مع حملة «لنكن على دراية» وزيادة الوعي المصرفي لدى شبابنا بطريقة بناءة وجاذبة، والأهم من ذلك، تشجيعهم على تبني ثقافة الادخار.
بدوره، قال علي النصف، المنتج التنفيذي والشريك المؤسس في «الجابرية الحرة»: إن تقديم هذا الاستعراض الموسيقي الجديد لفرقة «ميامي» يعكس النجاح الذي حققه العرض السابق «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي»، والذي قدم نموذجا جديدا من الأعمال الفنية في الكويت، حيث مزج ما بين الغناء والعمل الاستعراضي بمصاحبة مؤثرات بصرية وتصميم متناغم للمسرح والموسيقى، مضيفا: أردنا أن نبرز في هذا الاستعراض جوهر فرقة «ميامي» بشكل أكبر، حيث ستأخذ اللوحات الجمهور في رحلة جديدة في عالم «ميامي» تكمل ما تم تقديمه في النسخة السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن شراكة بنك برقان مع شركة «الجابرية الحرة» قد أثمرت العديد من الأعمال الفنية القيمة التي عززت من المشهد الفني والعروض الحية في الكويت، ونالت إعجابا جماهيريا واسع النطاق، ومن بين أوجه التعاون بين بنك برقان و«الجابرية الحرة» حفل «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي»، وحفل «قريش» الموسيقي، ومهرجان «ماكنتوش»، ويواصل بنك برقان، في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، سعيه نحو تعزيز تطور المواهب الكويتية بإقامة ورعاية الفعاليات والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على الهوية الكويتية وربط الأجيال بتراثهم.
MENAFN04092024000130011022ID1108637967
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.