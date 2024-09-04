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بسمة تحضر لمشروع فني جديد بسرية تامة

9/4/2024 7:21:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الفنانة بسمة بوسيل أنها تحضر لمشروع فني ضخم سيكون مفاجأة لجمهورها، وأنها بدأت خلال الفترة الحالية أولى خطوات التحضير للمشروع.
ويأتي مشروع بوسيل الفني، والذي تحيطه بالسرية التامة، وسط انتعاشة فنية ونشاط مكثف، حيث طرحت أخيرا أغنية تحمل اسم «عشنا وشفنا» عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، و«يوتيوب»، ولاقت نجاحا وإشادة كبيرة على المستوى الجماهيري والنقاد، وهي من كلمات وائل توفيق، ألحان حسن علي، توزيع فادي إبراهيم، ميكس وماستر مصطفى رؤوف، كما طرحت أغنية «جراج عمومي» كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، ميكس وماستر مصطفى رؤوف، إضافة إلى أغنيتي «قال في حقي» و«البدايات» التي تصدرت «تريند» موقع «يوتيوب» منذ طرحها.

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