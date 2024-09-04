بسمة تحضر لمشروع فني جديد بسرية تامة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت الفنانة
بسمة بوسيل أنها تحضر لمشروع فني ضخم سيكون مفاجأة لجمهورها، وأنها بدأت خلال الفترة الحالية أولى خطوات التحضير للمشروع.
ويأتي مشروع بوسيل الفني، والذي تحيطه بالسرية التامة، وسط انتعاشة فنية ونشاط مكثف، حيث طرحت أخيرا أغنية تحمل اسم «عشنا وشفنا» عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، و«يوتيوب»، ولاقت نجاحا وإشادة كبيرة على المستوى الجماهيري والنقاد، وهي من كلمات وائل توفيق، ألحان حسن علي، توزيع فادي إبراهيم، ميكس وماستر مصطفى رؤوف، كما طرحت أغنية «جراج عمومي» كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، ميكس وماستر مصطفى رؤوف، إضافة إلى أغنيتي «قال في حقي» و«البدايات» التي تصدرت «تريند» موقع «يوتيوب» منذ طرحها.
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