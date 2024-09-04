الوطني يتصدر قائمة أفضل 100 بنك عربي من ذي بانكر على مستوى الكويت لعام 2024



الاختيار تأكيد على ريادة وتفوق البنك إقليمياً محافظاً على المرتبة التاسعة بين بنوك المنطقة

البنك تصدر قائمة الكفاءة التشغيلية بين البنوك الكويتية وأرباحه ترتكز على أسس صلبة

التصنيف يبرهن على قوة ميزانية «الوطني» العمومية وتفوقه في العديد من المؤشرات المالية «الوطني» يواصل تميزه بأحد أفضل مستويات التصنيف الائتماني بين بنوك الشرق الأوسط



في تأكيد جديد على قوة علامته المصرفية ومتانة مركزه المالي، تصدر بنك الكويت الوطني قائمة تصنيف مجلة «ذي بانكر» العالمية لأفضل 100 بنك عربي لعام 2024، وذلك على مستوى الكويت، كما حافظ على المرتبة التاسعة على مستوى بنوك المنطقة.

واستندت مجلة «ذي بانكر» في تصنيفها السنوي لأفضل 100 بنك عربي إلى العديد من المعايير، من أهمها: إجمالي رأس المال الأساسي والأصول والربحية وجودة الأصول، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول.

وتصدر بنك الكويت الوطني الترتيب على مستوى الكويت من حيث معيار رأس المال الأساسي «Tier 1 capital»، الذي وصل إلى 12.8 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو بلغت نسبته 7.48% على أساس سنوي، بالإضافة إلى تصدره قائمة الكفاءة التشغيلية على مستوى كل البنوك الكويتية.

وبفضل صلابة مركزه المالي والنتائج المالية القوية التي يحققها، تبوأ البنك المرتبة الثامنة على مستوى القائمة من حيث حجم الأصول، كما بلغ العائد على الأصول 1.56% ووصل العائد على رأس المال نحو 15%.

ويشكل اختيار «الوطني» ضمن هذه القائمة تأكيدا على ريادته على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يبرهن على قوة ميزانيته العمومية وتفوقه في الأداء على بنوك المنطقة من حيث العديد من المؤشرات المالية الرئيسية.

كما يعكس اختيار البنك في قائمة أفضل بنوك المنطقة، جودة أرباحه التي ترتكز على أسس صلبة في جميع قطاعات أعماله الرئيسية، بالإضافة إلى البصمة الجغرافية الفريدة التي يتمتع بها البنك في نحو 4 قارات وعبر 13 دولة حول العالم.

يذكر أنه خلال العام الماضي وتقديرا لجهود الوطني في دعم العملاء، كان البنك واحدا من البنوك القليلة حول العالم التي تم تقديرها من خلال عدد من الجوائز المرموقة في مجالات الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية كما حصد البنك أيضا نسبة عالية في مؤشر رضا العملاء.

كما يواصل البنك تميزه بأحد أفضل مستويات التصنيف الائتماني، بين معظم البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث «موديـــز»، و«فيتـــش»، و«ستانـدرد آند بورز»، بدعم من رسملته القوية وسياســــات الإقـــراض الحصيفة التي يتبعها، ومنهجـه المنظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار اللذين يتمتع بهما جهازه الإداري والتنفيذي.

وحقق البنك صافي أرباح في عام 2023 بلغ 560.6 مليون دينار (1.8 مليار دولار) بنمو بلغت نسبته 10.1% على أساس سنوي، كما سجل نموا في صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 15.6% لتبلغ 1.2 مليار دينار (3.8 مليارات دولار) في العام 2023، وبلغ حجم أصول البنك 122.8 مليار دولار بنهاية عام 2023 بنمو نسبته 3.7%.

جدير بالذكر أن مجلة «ذي بانكر» العالمية التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الشهيرة، تأسست في العام 1926، وتعد من أعرق المجلات، وتقوم بإجراء استبيانات لأفضل المؤسسات المالية في نحو 120 بلدا حول العالم، من أجل تسليط الضوء على البنوك الرائدة والمتميزة في المجتمع المصرفي العالمي.