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عمومية وربة للتأمين تقر تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي

9/4/2024 7:21:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين أمس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وذلك برئاسة أنور جواد بوخمسين رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومساهمي الشركة، وكبار التنفيذيين.
وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، استعرض بوخمسين بنود جدول الأعمال، حيث وافق ما نسبته 80.036% من مساهمي الشركة على تعديل بنود نص المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة (أغراض الشركة بإضافة الأكواد الدولية للأنشطة).
وجاء ذلك بناء على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 3 لسنة 2024 بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تعليمات وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية وتوفيق أنشطة التراخيص والشركات طبقا للتصنيف الدولي للأنشطة بالنظام الإلكتروني للوزارة.
وتوجه بوخمسين بالشركة إلى وزارة التجارة والصناعة لدعم الأعمال والتطور وتيسير الخدمات المقدمة، وإلى وزارة المالية وكل أجهزة الدولة، وكذلك جميع الجهات الرقابية ممثلة في: هيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، والاتحاد الكويتي للتأمين، مثمنين جهودهم في النهوض والرقي بمنظومة العمل الاقتصادي الكويتي والارتقاء به لأرقى مكانة.

MENAFN04092024000130011022ID1108637963

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