عمومية وربة للتأمين تقر تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عقدت شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين أمس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وذلك برئاسة أنور جواد بوخمسين رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومساهمي الشركة، وكبار التنفيذيين.
وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، استعرض بوخمسين بنود جدول الأعمال، حيث وافق ما نسبته 80.036% من مساهمي الشركة على تعديل بنود نص المادة الخامسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة (أغراض الشركة بإضافة الأكواد الدولية للأنشطة).
وجاء ذلك بناء على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 3 لسنة 2024 بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تعليمات وزارة التجارة والصناعة والجهات الرقابية وتوفيق أنشطة التراخيص والشركات طبقا للتصنيف الدولي للأنشطة بالنظام الإلكتروني للوزارة.
وتوجه بوخمسين بالشركة إلى وزارة التجارة والصناعة لدعم الأعمال والتطور وتيسير الخدمات المقدمة، وإلى وزارة المالية وكل أجهزة الدولة، وكذلك جميع الجهات الرقابية ممثلة في: هيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، والاتحاد الكويتي للتأمين، مثمنين جهودهم في النهوض والرقي بمنظومة العمل الاقتصادي الكويتي والارتقاء به لأرقى مكانة.
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