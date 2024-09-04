Thursday, 05 September 2024 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البلدية 31 مارس المقبل موعد لتحديد الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني للمشاريع الحالية

9/4/2024 7:21:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
تعقد اللجنة العليا لإعداد تقديرات مشروع ميزانية البلدية للسنة المـالـيــــــة 2025-2026 اجتماعها الثاني صباح اليوم برئاسة مدير عام البلدية م.سعود الدبوس.
ويبحث الاجتماع احتياجات قطاعات وإدارات وأفرع البلدية بالمحافظات والتي تتزامن مع خطة العمل مع الالتزام بالسياسة العامة للدولة والتي تتناسب مع محاور التوجيهات المرحلية لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتنمية الإيرادات وضبط المصروفات بما لا يؤثر على مستوى الأداء وإنجاز الأعمال المنوطة بالبلدية.
حيث ستتم مناقشة الاحتياجات على مستوى أبواب الميزانية التي تشمل احتياجات القطاعات من الموظفين حسب الوظيفة المراد شغلها بالخبرة المطلوبة، إضافة الى بند المصروفات، وكذلك احتياجات القطاعات لشراء السيارات والمعدات.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة احتياجات المشاريع الإنشائية والصيانة والمتضمن التالي:

المشاريع الجديدة
يجب أن تدرج المشاريع الجديدة التي تم الانتهاء من أعمال الاستشارات والدراسة التي اتخذت بشأنها كافة الإجراءات، وأصبح أمر تنفيذها يتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة مع ضرورة استيفاء كامل الجداول والنماذج والبيانات الخاصة باستمارة المشروعات الإنشائية الجديدة لتقديمها لوزارة المالية.
المشاريع المعتمدة
المشاريع التي سبق إدراجها في ميزانيات السنوات السابقة ولم يتم الصرف على بعضها لسنة أو لعدة سنوات يتم النظر في أمر استمرار إدراجها بمشروع الميزانية إما بتنفيذها أو إرجاء إدراجها لحين استكمال واستيفاء الأسباب التي أدت الى توقف تنفيذها.
تدرج احتياجات المشاريع من الاعتمادات المالية على ضوء المتبقي من التكلفة الكلية لكل مشروع وبعد خصم المبالغ المتوقع صرفها على المشروع حتى 31/3/2025 مع تقديم بيان بالموقف التنفيذي والبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها والالتزامات المالية المرتبطة عليها وأي تعديلات جديدة على مكونات المشروع.
الصيانة الجذرية
الأعمال الإنشائية الصغيرة وصيانة المنشآت والمرافق العائدة للبلدية ترسل الطلبات الخاصة بها إلى إدارة الإنشاءات.

MENAFN04092024000130011022ID1108637961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث