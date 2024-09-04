البلدية 31 مارس المقبل موعد لتحديد الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني للمشاريع الحالية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بداح العنزي
تعقد اللجنة العليا لإعداد تقديرات مشروع ميزانية البلدية للسنة المـالـيــــــة 2025-2026 اجتماعها الثاني صباح اليوم برئاسة مدير عام البلدية م.سعود الدبوس.
ويبحث الاجتماع احتياجات قطاعات وإدارات وأفرع البلدية بالمحافظات والتي تتزامن مع خطة العمل مع الالتزام بالسياسة العامة للدولة والتي تتناسب مع محاور التوجيهات المرحلية لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتنمية الإيرادات وضبط المصروفات بما لا يؤثر على مستوى الأداء وإنجاز الأعمال المنوطة بالبلدية.
حيث ستتم مناقشة الاحتياجات على مستوى أبواب الميزانية التي تشمل احتياجات القطاعات من الموظفين حسب الوظيفة المراد شغلها بالخبرة المطلوبة، إضافة الى بند المصروفات، وكذلك احتياجات القطاعات لشراء السيارات والمعدات.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة احتياجات المشاريع الإنشائية والصيانة والمتضمن التالي:
المشاريع الجديدة
يجب أن تدرج المشاريع الجديدة التي تم الانتهاء من أعمال الاستشارات والدراسة التي اتخذت بشأنها كافة الإجراءات، وأصبح أمر تنفيذها يتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة مع ضرورة استيفاء كامل الجداول والنماذج والبيانات الخاصة باستمارة المشروعات الإنشائية الجديدة لتقديمها لوزارة المالية.
المشاريع المعتمدة
المشاريع التي سبق إدراجها في ميزانيات السنوات السابقة ولم يتم الصرف على بعضها لسنة أو لعدة سنوات يتم النظر في أمر استمرار إدراجها بمشروع الميزانية إما بتنفيذها أو إرجاء إدراجها لحين استكمال واستيفاء الأسباب التي أدت الى توقف تنفيذها.
تدرج احتياجات المشاريع من الاعتمادات المالية على ضوء المتبقي من التكلفة الكلية لكل مشروع وبعد خصم المبالغ المتوقع صرفها على المشروع حتى 31/3/2025 مع تقديم بيان بالموقف التنفيذي والبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها والالتزامات المالية المرتبطة عليها وأي تعديلات جديدة على مكونات المشروع.
الصيانة الجذرية
الأعمال الإنشائية الصغيرة وصيانة المنشآت والمرافق العائدة للبلدية ترسل الطلبات الخاصة بها إلى إدارة الإنشاءات.
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