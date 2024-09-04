البلدية 31 مارس المقبل موعد لتحديد الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني للمشاريع الحالية

MENAFN - Al-Anbaa) بداح العنزيتعقد اللجنة العليا لإعداد تقديرات مشروع ميزانية البلدية للسنة المـالـيــــــة 2025-2026 اجتماعها الثاني صباح اليوم برئاسة مدير عام البلدية م.سعود الدبوس.ويبحث الاجتماع احتياجات قطاعات وإدارات وأفرع البلدية بالمحافظات والتي تتزامن مع خطة العمل مع الالتزام بالسياسة العامة للدولة والتي تتناسب مع محاور التوجيهات المرحلية لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتنمية الإيرادات وضبط المصروفات بما لا يؤثر على مستوى الأداء وإنجاز الأعمال المنوطة بالبلدية.حيث ستتم مناقشة الاحتياجات على مستوى أبواب الميزانية التي تشمل احتياجات القطاعات من الموظفين حسب الوظيفة المراد شغلها بالخبرة المطلوبة، إضافة الى بند المصروفات، وكذلك احتياجات القطاعات لشراء السيارات والمعدات.ويتضمن جدول الأعمال مناقشة احتياجات المشاريع الإنشائية والصيانة والمتضمن التالي:

المشاريع الجديدة

يجب أن تدرج المشاريع الجديدة التي تم الانتهاء من أعمال الاستشارات والدراسة التي اتخذت بشأنها كافة الإجراءات، وأصبح أمر تنفيذها يتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة مع ضرورة استيفاء كامل الجداول والنماذج والبيانات الخاصة باستمارة المشروعات الإنشائية الجديدة لتقديمها لوزارة المالية.

المشاريع المعتمدة

المشاريع التي سبق إدراجها في ميزانيات السنوات السابقة ولم يتم الصرف على بعضها لسنة أو لعدة سنوات يتم النظر في أمر استمرار إدراجها بمشروع الميزانية إما بتنفيذها أو إرجاء إدراجها لحين استكمال واستيفاء الأسباب التي أدت الى توقف تنفيذها.

تدرج احتياجات المشاريع من الاعتمادات المالية على ضوء المتبقي من التكلفة الكلية لكل مشروع وبعد خصم المبالغ المتوقع صرفها على المشروع حتى 31/3/2025 مع تقديم بيان بالموقف التنفيذي والبرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها والالتزامات المالية المرتبطة عليها وأي تعديلات جديدة على مكونات المشروع.

الصيانة الجذرية

الأعمال الإنشائية الصغيرة وصيانة المنشآت والمرافق العائدة للبلدية ترسل الطلبات الخاصة بها إلى إدارة الإنشاءات.