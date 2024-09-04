بالفيديو شؤون القصر نظمت فعالية العودة للمدارس

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ليلى الشافعي
نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر أمس في مجمع الأفنيوز فعالية العودة إلى المدارس للعام الدراسي 2024-2025.
وقالت مدير إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية في الهيئة تماضر العمر خلال تصريح صحافي بهذه المناسبة إن الفعالية التي حضرها عدد من المشمولين بالرعاية وأولياء أمورهم وعدد من قياديي الهيئة والعاملين فيها تضمنت تعريف الحضور على عدد من المهارات والمتطلبات الأساسية للعام الدراسي الجديد، وخصوصا فيما يتعلق بالأدوات والمستلزمات الدراسية.
وأشارت العمر إلى أن الهيئة تهدف إلى تهيئة الطلاب للعودة إلى مدارسهم على اختلاف مراحلهم الدراسية وأعمارهم من خلال كسر الحاجز النفسي وإزالة الشعور بالرهبة، خاصة لدى الملتحقين الجدد بالعملية التعليمية، عبر إشراكهم في أنشطة ترفيهية تنمي مهاراتهم ومستوى معارفهم، إضافة إلى توزيع هدايا متنوعة وحقائب مدرسية وغيرها، كما شاركت د.كوثر الياقوت من إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية عبر تقديم استشارات نفسية للحضور أثناء الفعالية.
وأوضحت أن الهيئة تركز في أنشطتها على تقديم خدمات توعوية متخصصة، وخصوصا في مجالات التعليم والتأهيل، تتضمن توجيه الأسر وتزويدهم بإصدارات توعوية ولرشادية بشأن آليات التعامل الصحيح مع أبنائهم.
وذكرت أن تنظيم هذه الفعالية جاء ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تحرص الهيئة على إقامتها لتقديم أفضل الخدمات وتلبي الاحتياجات لأبنائها من القصر والمشمولين برعايتها، خصوصا أنها لاقت استحسانا من أولياء الأمور.
شارك في الفعالية عدد من القصّر والمشمولين بالرعاية وأولياء أمورهم، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بمستلزمات الطلاب والاستعداد للعام الدراسي الجديد.
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