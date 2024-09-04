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بالفيديو شؤون القصر نظمت فعالية العودة للمدارس

9/4/2024 7:21:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر أمس في مجمع الأفنيوز فعالية العودة إلى المدارس للعام الدراسي 2024-2025.
وقالت مدير إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية في الهيئة تماضر العمر خلال تصريح صحافي بهذه المناسبة إن الفعالية التي حضرها عدد من المشمولين بالرعاية وأولياء أمورهم وعدد من قياديي الهيئة والعاملين فيها تضمنت تعريف الحضور على عدد من المهارات والمتطلبات الأساسية للعام الدراسي الجديد، وخصوصا فيما يتعلق بالأدوات والمستلزمات الدراسية.
وأشارت العمر إلى أن الهيئة تهدف إلى تهيئة الطلاب للعودة إلى مدارسهم على اختلاف مراحلهم الدراسية وأعمارهم من خلال كسر الحاجز النفسي وإزالة الشعور بالرهبة، خاصة لدى الملتحقين الجدد بالعملية التعليمية، عبر إشراكهم في أنشطة ترفيهية تنمي مهاراتهم ومستوى معارفهم، إضافة إلى توزيع هدايا متنوعة وحقائب مدرسية وغيرها، كما شاركت د.كوثر الياقوت من إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية عبر تقديم استشارات نفسية للحضور أثناء الفعالية.
وأوضحت أن الهيئة تركز في أنشطتها على تقديم خدمات توعوية متخصصة، وخصوصا في مجالات التعليم والتأهيل، تتضمن توجيه الأسر وتزويدهم بإصدارات توعوية ولرشادية بشأن آليات التعامل الصحيح مع أبنائهم.
وذكرت أن تنظيم هذه الفعالية جاء ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تحرص الهيئة على إقامتها لتقديم أفضل الخدمات وتلبي الاحتياجات لأبنائها من القصر والمشمولين برعايتها، خصوصا أنها لاقت استحسانا من أولياء الأمور.
شارك في الفعالية عدد من القصّر والمشمولين بالرعاية وأولياء أمورهم، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة بمستلزمات الطلاب والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

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