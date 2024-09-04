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سميرة الكندري تشديد العقوبات على المخالفين يتوافق مع رؤية البيئة لتنمية الغطاء النباتي

9/4/2024 7:21:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشادت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري بقرار مجلس الوزراء بسرعة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المواد المتعلقة بشأن تشديد العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين بهدف حماية المحميات الطبيعية لضمان تطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته بشأن المحافظة على المحميات الطبيعية وضمان عدم التعرض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخل المحميات أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن القرار جاء متوافقا مع رؤية الهيئة العامة للبيئة لتعزيز الوضع البيئي للبلاد نحو تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي في الكويت، ويأتي هذا من منطلق توجيهات مجلس الوزراء للتنسيق الدائم مع جهات ومؤسسات الدولة لرفع كفاءة الأداء الحكومي وحفظ الأموال العامة.
وأكدت الهيئة العامة للبيئة على استمرارها بالقيام بواجباتها وتطبيق القانون وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين في الكويت تحت قيادة وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

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