بالفيديو الأمير المزيد من الازدهار للسعودية



استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس وبحضور سمو الشيخ صباح الخالد، استقبل سموه سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم لسموه عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، والذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث نقل لسموه تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة ودوام العافية، ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والنمو.

هذا وقد حمله صاحب السمو الأمير تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة. من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

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