بالفيديو الأمير المزيد من الازدهار للسعودية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، استقبل سموه سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم لسموه عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، والذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.
كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حيث نقل لسموه تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة ودوام العافية، ولشعب دولة الكويت المزيد من التقدم والنمو.
هذا وقد حمله صاحب السمو الأمير تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.
حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة. من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
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