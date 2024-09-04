Thursday, 05 September 2024 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤسسة البترول وشركاتها تبدأ ترقيات المديرين

9/4/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
انطلقت أمس في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مقابلات ترقيات المديرين في القطاع النفطي، وذلك وفق آلية الترقيات الجديدة التي أعلنت عنها المؤسسة مؤخرا، متوقعا ان تصدر الشركات تعميمات بالترقيات خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي التفاصيل، قالت مصادر لـ «الأنباء» إنه تم تشكيل لجان المفاضلات في أغلب الشركات النفطية لبدء تقييم رؤساء الفرق المرشحين للترقية إلى مستوى مدير، والانتهاء من المفاضلة الأولى بإجمالي درجات 55 نقطة والمفاضلة الثانية بـ 45 نقطة.
وذكرت أن بداية ملء الشواغر ستكون على مستوى المديرين ثم رؤساء الفرق. وشددت على أن تشكيل لجان المقابلات سيكون بحيادية، بحيث يتم دمج الإشراف عليها من قبل قيادات من داخل الشركة وخارجها.

MENAFN04092024000130011022ID1108637952

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث