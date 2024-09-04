مؤسسة البترول وشركاتها تبدأ ترقيات المديرين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد مغربي
انطلقت أمس في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مقابلات ترقيات المديرين في القطاع النفطي، وذلك وفق آلية الترقيات الجديدة التي أعلنت عنها المؤسسة مؤخرا، متوقعا ان تصدر الشركات تعميمات بالترقيات خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي التفاصيل، قالت مصادر لـ «الأنباء» إنه تم تشكيل لجان المفاضلات في أغلب الشركات النفطية لبدء تقييم رؤساء الفرق المرشحين للترقية إلى مستوى مدير، والانتهاء من المفاضلة الأولى بإجمالي درجات 55 نقطة والمفاضلة الثانية بـ 45 نقطة.
وذكرت أن بداية ملء الشواغر ستكون على مستوى المديرين ثم رؤساء الفرق. وشددت على أن تشكيل لجان المقابلات سيكون بحيادية، بحيث يتم دمج الإشراف عليها من قبل قيادات من داخل الشركة وخارجها.
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