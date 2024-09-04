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آلية جديدة لمبيت المركبات في مواقف المرافق الصحية لا تتجاوز 48 ساعة

9/4/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
وضعت وزارة الصحة آلية لمبيت «المركبات» في مواقف المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية وجاء في الآلية أن من شروط مبيت «المركبات» في تلك المواقف ألا تتجاوز مدة مبيت أي مركبة 48 ساعة متواصلة في كل الأحوال.

وأكدت الآلية أن هذا يأتي من منطلق الحفاظ على سير العمل، وحرصا على تنظيم دخول وخروج ومبيت المركبات في المواقف التابعة للمستشفيات والمراكز الصحية. ووجهت الوزارة إلى ضرورة متابعة تنظيم دخول وخروج المركبات وإشراف أقسام العلاقات العامة بالمستشفيات والمراكز الصحية بالتنسيق مع أقسام الخدمات العامة.

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