آلية جديدة لمبيت المركبات في مواقف المرافق الصحية لا تتجاوز 48 ساعة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
وضعت وزارة الصحة آلية لمبيت «المركبات» في مواقف المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية وجاء في الآلية أن من شروط مبيت «المركبات» في تلك المواقف ألا تتجاوز مدة مبيت أي مركبة 48 ساعة متواصلة في كل الأحوال.
وأكدت الآلية أن هذا يأتي من منطلق الحفاظ على سير العمل، وحرصا على تنظيم دخول وخروج ومبيت المركبات في المواقف التابعة للمستشفيات والمراكز الصحية. ووجهت الوزارة إلى ضرورة متابعة تنظيم دخول وخروج المركبات وإشراف أقسام العلاقات العامة بالمستشفيات والمراكز الصحية بالتنسيق مع أقسام الخدمات العامة.
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