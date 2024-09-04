رئيس الإمارات ونائبه بحثا مع النائب الأول دعم العمل الخليجي المشترك



محمد بن راشد: الكويت تضطلع بأدوار محورية ومؤثرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بما لها من ثقل نوعي ومكانة مرموقة

إشراك القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمار لاستكشاف مسارات جديدة يمكن من خلالها تعظيم فرص الجانبين في تنمية شاملة ومستدامة الإمارات والكويت تجمعهما روابط اجتماعية وثقافية وتاريخية عميقة والتبادل التجاري بين البلدين حقق نتائج استثنائية العام الماضي



استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

ونقل اليوسف إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـ تحيات أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوسف تحياته إلى أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأطيب تمنياته لبلده وشعبه الشقيق مزيدا من النماء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبحث رئيس الامارات والشيخ فهد اليوسف الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت ومستوى تطور التعاون والعمل المشترك في جميع الجوانب التي تخدم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

وتطرق الجانبان إلى أهمية دعم العمل الخليجي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومحمد بن مبارك المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وأحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية.

من جانب آخر، بحث نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سبل تعزيز العلاقات الأخوية الإماراتية ـ الكويتية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ منصور بن زايد الشيخ فهد اليوسف في قصر الوطن بأبوظبي، حيث بحثا مسار تطور التعاون المشترك في جميع المجالات الحيوية التي تخدم رؤية البلدين وتطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار ومواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل.

ونقلت الوكالة عن الجانبين تأكيدهما على ما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر أخوية تاريخية تحرص قيادتا البلدين على ترسيخها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخيه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضافت أن الجانبين تطرقا أيضا إلى أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك وسط التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق تطلعات دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها إلى التنمية والرخاء والازدهار.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دار الاتحاد بدبي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الدولة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالشيخ فهد اليوسف والوفد المرافق، في مستهل اللقاء الذي استعرضا خلاله مجمل العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها والارتقاء بها في ضوء ما تشهده من تقدم مستمر ضمن مختلف مسارات التعاون، والتي تعززت بتوقيع جملة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية ضمن عدد من القطاعات التنموية الحيوية، وذلك في سياق الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت أعمالها في أبوظبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، أن الازدهار والتطور الكبير الذي تتسم به العلاقات الإماراتية ـ الكويتية ليس وليد البارحة ولكنه ثمرة روابط أخوية وطيدة جمعت الدولتين منذ أمد بعيد، وترسخت دعائمها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ صباح السالم الصباح، وأخيه الشيخ جابر الأحمد الصباح، طيب الله ثراهم جميعا.

وأشار إلى أن مسيرة النماء المباركة التي تمضي فيها الإمارات والكويت يدا بيد، وما يجمعهما من روابط اجتماعية وثقافية وتاريخية عميقة، لا تلبث أن تنمو وتزداد قوة وصلابة يوما بعد يوم برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في ضوء توافق الرؤى وتطابق وجهات النظر حول أهمية إيجاد جميع البدائل والمقومات التي تكفل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب سموه عن صادق أمنياته للشقيقة الكويت وشعبها المعطاء بمزيد من العزة والرفعة والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدا سموه كامل تقديره لما تضطلع به الكويت من أدوار محورية ومؤثرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما لها من ثقل نوعي ومكانة مرموقة تحظى بكل الاحترام والتقدير على جميع المستويات خليجيا وعربيا ودوليا.

وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي على جميع مستوياتها السياسية والاقتصادية والثقافية، والمأمول لها من مزيد النجاح والتميز على المديين القريب والبعيد، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين مدعوما بنتائج استثنائية حققها العام الماضي، كذلك على صعيد التبادل السياحي في ضوء مقومات الجذب التي تتمتع بها الإمارات والكويت، مع التأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمار لاستكشاف مسارات جديدة يمكن من خلالها تعظيم فرص الجانبين في تنمية شاملة ومستدامة تواكب الطموحات الكبيرة للبلدين وتكفل المستقبل الأفضل للشعبين الإماراتي والكويتي.

كما بحث الجانبان مستقبل العمل الخليجي المشترك وأهمية التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودفعه قدما ضمن مختلف مساراته بما يسهم في تعزيز فرص المنطقة في التنمية، وتوسيع آفاق التقدم لجميع دول المجلس، بشراكة تتكامل فيها الأدوار وتتضافر معها الجهود من أجل غد أفضل للجميع.

وتطرق اللقاء إلى بحث أهم وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل التغلب على التحديات التي تشهدها المنطقة بأسلوب يضمن نشر وترسيخ مقومات الأمن والاستقرار، ويسهم في إرساء أسس السلام الشامل والعادل.

حضر اللقاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من كبار المسؤولين.