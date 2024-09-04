علاج واعد لهشاشة العظام
التاريخ
9/4/2024 7:13:56 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
طور فريق من مهندسي المواد والمتخصصين في العظام التابعين لعدة مؤسسات في الصين هلاماً مائياً لإيقاف تقدم هشاشة العظام. وقال الفريق: إن الهلام المائي المطور يقدم نهجاً واعداً لعلاج هشاشة العظام في مراحله المبكرة.
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