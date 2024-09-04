عوض الدرمكي: نحتاج لعصف ذهني ويجب الاهتمام بالعناصر الوطنية

يرى عوض بن حاسوم الدرمكي، المدير التنفيذي السابق لنادي العين، أن الحكم المواطن يفترض أن تكون له الأولوية في إدارة المسابقات المحلية، ولكن قبل ذلك من المهم أن نعرف ما وضعية الحكم في كرة القدم، هل هو جزء رئيسي في اللعبة أم جزء مكمل؟ وقال: حسب وجهة نظري أن الحكم هو جزء تكميلي؛ لأن العناصر الرئيسية تتمثل في اللاعبين والمدربين، ودور الحكم قضائي تنظيمي من أجل ضمان أن تسير اللعبة وفق اللوائح والإجراءات السليمة، وفي هذا المقام فأنا مثلاً لا أرى لاعبين مواطنين، ولا أرى من يتباكى ويشتكي من هضم حق اللاعب المواطن الموجود في البلد، كما لا أرى مدربين مواطنين في الأندية الكبيرة إنما فقط يوجدون بفرق المراحل السنية، أما الفريق الأول فلا يوجد به مدرب مواطن.

وأضاف الدرمكي: بالنظر لهذا الواقع فإذا أردنا التطرق لقضية الاهتمام بالعنصر المواطن في اللعبة، فينبغي أن نهتم بالجميع بداية باللاعب والمدرب ثم الحكم، ولذلك يجب أن نجد العذر للذين طالبوا بالحكم الأجنبي ولهم الحق في ذلك لأنهم تأثروا ببعض القرارات المجحفة، وخصوصاً أن المفهوم السائد هو أن الحكم الأجنبي لا توجد لديه ميول سابقة أو حالية لأي فريق في الدولة بما يضمن أن قراراته تكون سليمة في إدارته للمباريات، ولكن أيضاً يجب أن نعترف أن بعض الأندية التي طالبت بقضاة الملاعب الأجانب تضررت من هؤلاء الأجانب، لأنه في النهاية الأمور تقديرية حتى في غرفة (الفار) تعود التقديرات لحكام تقنية الفيديو ونحن كمشاهدين نختلف في الحكم على ما يحدث في المباراة، فبينما يرى البعض أن الكرة ركلة جزاء مثلاً يرى البعض الآخر عكس ذلك، وهكذا لذلك فإن الأمور التقديرية هي إشكالية كبيرة جداً.

وأضاف: أقترح جلسة عصف ذهني للقيادات الرياضية حتى نعرف ماذا نريده بالضبط، وهل الرياضة ونتائجها غاية، أم أنها متنفس للشباب وتطوير المواهب والقدرات الوطنية هي الهدف الأسمى؟