الصافرة الأجنبيــة.. بين ثقة الأندية وإحباط الحكم المواطن

منذ أن اعتمد اتحاد الكرة الإماراتي توصية لجنة الحكام بالاستعانة بالحكام الأجانب للمشاركة في إدارة وكأس رئيس الدولة في موسم 2022-2021 بعد غياب امتد لـ 35 عاماً دار لغط واضح حول هذا الأمر، وتباينت ردود الفعل بين رافض وموافق، وحتى الموسم السابق أدار 26 حكماً أجنبياً 27 في دورينا خلال 3 مواسم، وفي المقابل برز حكام مواطنون وقدموا أنفسهم بصورة مثالية في إدارة مباريات كبيرة ومهمة مثل عادل النقبي، وأحمد سالم خلفان، والهرمودي وسلطان عبد الرزاق وغيرهم، كما ظهر العنصر النسائي ممثلاً في روضة المنصوري بإدارتها لمباراتين.

وبعد جولتين من انطلاقة الموسم الجديد 2025-2024 وقياساً على موجة الاحتجاج والجدل الذي أثير حول بعض القرارات التي اتخذها حكام في المباريات السابقة، ربما عاد خيار الاستعانة بالصافرة الأجنبية مرة أخرى، لتتقافز الأسئلة، هل الاستعانة بالحكم الأجنبي تعني التشكيك في قدرات وكفاءة الحكم المواطن؟ وهل يمكن أن تقوده للإحباط وعدم الثقة؟ ما المبررات المنطقية للاستعانة بحكام أجانب في ظل وجود حكام مواطنين أكفاء حصلوا على الشارة الدولية، وأداروا مباريات مهمة وحساسة في مختلف المحافل القارية والدولية؟

هذه الأسئلة وغيرها طرحناها في ((البيان)) ليجيب عنها حكام وخبراء تحكيم ونقاد ومهتمون بالشأن في المساحة التالية.

يرى الحكم الدولي السابق عبدالله العاجل، أن الحكم الأجنبي أثبت وجوده بشفافيته وحضوره في آخر سنتين، وهذا ما منح الثقة للأندية لاختيار الأجنبي خصوصاً في المباريات الحساسة والقوية والديربيات، وقد شهدنا نجاحه في إدارة هذه المباريات ولا يجب أن ننكر أننا استفدنا من الحكم الأجنبي في دورينا بآخر سنتين، وهذا ما جعل أصوات الجمهور والشارع الرياضي ترتفع مطالبة بالحكام الأجانب.

وقال: بالطبع لا نعني أن أي حكم أجنبي يمكن أن ينجح في دورينا، ولذلك نشكر رابطة دوري المحترفين لاختيارها الحكم المناسب صاحب الصولات والجولات في المحافل الخارجية والبطولات الكبيرة القوية، مثل كأس العالم وأبطال أوروبا والنهائيات في آسيا، وهؤلاء في الغالب هم من يتم الاستعانة بهم، ومن المؤكد أن خبرتهم وتواجدهم واحترامهم في دورينا يكون أكبر، وهذا ينعكس على أداء اللاعبين وتسريع الوقت وزيادة الوقت الفعلي؛ لأن هؤلاء نخبة قضاة الملاعب في العالم والدليل نجاحهم في آخر سنتين من أول قرار ظهر لاستقدام الحكم الأجنبي، وللأمانة فقد أثبت الحكم الأجنبي حضوره في دورينا وحقق نجاحاً كبيراً ولذلك طالبت الأندية بقضاة ملاعب أجانب، لإبعاد الضغوط عن قضاة الملاعب المواطنين.

مواطنون أكفاء

وأضاف: لا يجب أن يؤثر قرار استقدام قضاة الملاعب الأجانب على قضاة الملاعب المواطنين بما يجعلهم يشعرون بالإحباط وعدم الثقة في أنفسهم، لأننا هنا نتكلم عن بعض قضاة الملاعب وليس جميعهم، فلدينا مواطنون أثبتوا جدارتهم وحضورهم القوي في إدارة مباريات كبيرة وحساسة بالمسابقات المحلية، والدليل استعانة الاتحاد الآسيوي بهم في المحافل الخارجية، فأداروا تصفيات كأس العالم والبطولات الآسيوية، ولذلك علينا أن ندعم أمثال هؤلاء المتميزين، ووجود الحكم الأجنبي لا ينبغي أن نجعل منه مشكلة، فالكل سيجد الفرصة، صحيح أن بعض قضاة الملاعب ستتقلص فرصهم ويمكن أن يشعروا بالإحباط وهؤلاء يجب أن يتعلموا من قضاة الملاعب الأجانب.

الفائدة من الأجنبي

ومضى العاجل بقوله: وجود قضاة الملاعب الأجانب ينبغي أن يستفيد منه بعض قضاة الملاعب المواطنين لتطوير مستواهم؛ لأن خطأ واحداً من حكم مواطن ينسب لجميع قضاة الملاعب، وعلى أثر ذلك تطالب الأندية بالحكم الأجنبي، ولذلك يجب على بعض قضاة الملاعب المواطنين العمل على تطوير أنفسهم والتعلم من قضاة الملاعب الأجانب؛ لأنهم للأمانة نجحوا في دورينا، وبما أنهم نجحوا فلا مجال للاعتراض؛ لأن في كرة القدم البقاء للأفضل، ولذلك نقول للحكم المواطن ضاعف جهودك واسعَ لتطوير مستواك، ومن المؤكد أنك ستدير مباريات، وهناك قضاة ملاعب مواطنون يديرون مباريات بوجود قضاة الملاعب الأجانب، ولكن تقلصت فرص بعض الذين يحتاجون لتطوير مستواهم والاستفادة من الأجانب وحتى من بعض الحكام المواطنين المتميزين.

وقال سليم الشامسي، عضو مجلس إدارة نادي العين وعضو مجلس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة أوضاع اللاعبين رئيس غرفة فض المنازعات نائب رئيس اللجنة المالية عضو في اتحاد غرب آسيا السابق، والقاضي والمحكم الرياضي بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي حالياً: إن الحكم الأجنبي حاله من حال المدرب الأجنبي واللاعب الأجنبي والإداريين والفنيين والخبراء الأجانب في كل مكان، فالأجانب يمكن الاستفادة منهم، فلديهم الخبرات خصوصاً قضاة الملاعب؛ كونهم يديرون مباريات قوية تتميز بالسرعة والندية وبها يتم تطبيق القانون بصورة حاسمة، ولذلك فمن وجهة نظري أن الاستعانة بالحكم الأجنبي ستكون دافعاً كبيراً للحكم المواطن، للمنافسة والتحدي، كما أنها تمنح الأندية نوعاً من الثقة؛ لأنه عنصر محايد لا انتماء له لفريق بعينه.

وأضاف الشامسي: أتمنى أن تتم الاستعانة بقضاة الملاعب الذي يأتون من دوريات ذات مستوى عال في كل الجوانب، وشخصياً مع قرار الاستعانة بقضاة الملاعب الأجانب، وهو قرار الاتحاد الذي منح الضوء الأخضر للأندية للاستعانة بقضاة الملاعب الأجانب في أي مباراة لكن بشرط تقديم طلب قبل 21 يوماً من المباراة المعنية المطلوب فيها قضاة الملاعب الأجانب، وهذا أمر جيد حتى بالنسبة للحكم المواطن ليستفيد من خبرة الأجنبي، وهذا ينطبق حتى على اللاعبين المجنسين، فهؤلاء يضعون اللاعبين المواطنين في دائرة التنافس فيجتهدون لإثبات جدارتهم وأفضليتهم.

17

في الموسم الماضي 2024-2023 ظهر ((17)) حكماً أجنبياً من جملة 39 حكماً، أداروا 97 مباراة في الدوري وكأس رئيس الدولة، بالإضافة لمباراتين ظهر فيها طاقم تحكيم نسائي لأول مرة.

27

خلال المواسم الثلاثة الأخيرة أدار قضاة الملاعب الأجانب ((27 مباراة)) بدوري أدنوك للمحترفين بواقع 4 مباريات في الموسم 2022-2021، و6 مباريات في موسم 2023-2022، و17 مباراة في موسم 2024-2023، بتكلفة مالية ملايين درهم.

5

يعتبر العين أكثر فريق أدار مبارياته قضاة ملاعب أجانب في الموسم الماضي 2024-2023 بواقع (5 مباريات) بداية من الإيطالي ماوريزيو مارياني الذي أدار مباراته أمام النصر في الأسبوع الخامس، والسلوفيني سلافكو فينسيتش في مباراته أمام الوصل بالأسبوع 7 والبرازيلي رفائيل كلاوس، في مباراة شباب الأهلي بالأسبوع 8، والبرتغالي أرتور سواريز دياس، في مباراته أمام كلباء بالأسبوع 10، والإيطالي دانيلي أورساتو بالأسبوع الـ11.

20

قضاة الملاعب من جنسيات أوروبا أكثر الذين ظهروا في ملاعب دورينا خلال المواسم الثلاثة الماضية، بواقع ((20)) حكماً من جنسيات أوروبية مختلفة، تصدرتها الجنسية الإيطالية بعدد 5 قضاة ملاعب، والبرتغال 3، وألمانيا 2، وحكم واحد فقط من 12 دولة أوروبية أخرى.

12

خلت الجولتان الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين من الحكام الأجانب، وانفرد بإداراتها 12 حكماً مواطناً، وظهر كل من سلطان عبد الرزاق المرزوقي، ويحيى الملا في الجولتين، حيث أدار الأول مباراة العين وخورفكان بالجولة الأولى، والنصر وبني ياس بالجولة الثانية، فيما أدار الثاني لقاء دبا والشارقة بالجولة الأولى، وخورفكان والوحدة بالجولة الثانية.