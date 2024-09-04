خلف الحوسني: منصات التتويج طموح بني ياس دائماً

أكد خلف الحوسني، مدافع بني ياس أن طموح فريقه مستمر ويتجدد في كل المواسم من أجل بلوغ منصات التتويج التي تليق باسمه الكبير، ذاكراً أن إدارة وجماهير النادي يستحقون الفرح بما يقدمونه من دعم للنادي وزملائه اللاعبين.

وقال الحوسني في حديث مع ((البيان)): كل فريق يريد أن يصل إلى الإنجازات ونحن نجتهد من أجل هذا الهدف، لكن وحتى لا نضع أنفسنا تحت الضغط نتعامل مع كل منافسة بشكل مختلف ومع كل على حده، تركيزنا يكون فقط على المباراة التي سنخوضها وكيفية الخروج بنتيجة الفوز، وهذا ما نقوم به حالياً في بطولة الدوري، لذلك لا أقول إننا نلعب من أجل البطولة ولكن من أجل الفوز في مباراتنا المقبلة فقط.

وعلق خلف الحوسني على البداية القوية والمستوى الجيد لـ((السماوي))، الذي حصل على 3 نقاط من مباراتين في الدوري، بالفوز على الجزيرة والخسارة أمام النصر، مع فوزه في كأس الرابطة على دبا الحصن، بقوله إن كل لاعب في الفريق ومنذ بداية الإعداد ظل يبذل أقصى جهده حتى يصل إلى كامل الجاهزية ويقدم أفضل ما عنده، وأضاف: في المباريات الودية كان مستوانا جيداً وحققنا الانتصارات التي أكدت قوة الفريق وفي المباريات المحلية خسرنا أمام النصر ببعض الأخطاء التي تحدث في كرة القدم، لكن بشكل عام مستوى الفريق مبشر ومطمئن.

واستطرد مدافع السماوي: أعتقد أن وجود مدرب جديد على رأس الجهاز الفني، شكل دافعاً كبيراً للاعبين، لأن أي لاعب أصبح يبذل كل جهده لإقناع المدرب بقدراته ونيل ثقته، الكل يريد أن يشارك ويخدم الفريق ويسهم في انتصاراته، أيضاً من الأسباب المحفزة لنا كلاعبين الأجواء الجيدة والعائلية في نادي بني ياس والبيئة التي تساعد على العطاء.

وأثنى خلف الحوسني على العناصر التي انضمت حديثاً إلى كشوفات الفريق، وقال: إنها مثلت إضافة قوية للفريق، خاصة أن خطة الإدارة والجهاز الفني ركزت على سد النقص، مشيراً إلى أن الجدد نجحوا في الانسجام والتأقلم سريعاً وكانت لهم بصمة واضحة في النتائج الإيجابية السابقة والمستوى الجيد الذي ظهر به الفريق.