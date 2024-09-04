Thursday, 05 September 2024 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريم البيشي: حلمي أن أكون أول حكمة سعودية في «مونديال الصالات»

9/4/2024 7:13:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبحت حكمة كرة الصالات السعودية ريم البيشي، أقرب خطوة واحدة من تحقيق حلمها بأن تكون أول حكمة سعودية في كأس العالم لكرة القدم للصالات للسيدات 2025 في الفلبين، وذلك بعد أن مثلت المملكة العربية السعودية أخيراً بالتحكيم في كأس الأمم الأوقيانية لكرة الصالات للسيدات في هونيارا بجزر سليمان. وشهدت البطولة، مشاركة البيشي في تحكيم أربع مباريات، بما في ذلك المباراة النهائية .

وولدت ونشأت ريم البيشي البالغة من العمر 27 عاماً في جدة.

وقالت ريم البيشي: ((كنت ألعب كرة القدم واضطررت إلى التوقف بسبب إصابة، وعندها تحولت إلى التحكيم، ولم أنظر إلى الوراء أبداً، وحلمي أن أكون أول حكمة سعودية في كأس العالم لكرة الصالات، بدءاً من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025 في الفلبين، كما أطمح أيضاً إلى التحكيم يوماً ما في مسابقات الرجال على المستوى الدولي، وأنا عازمة على تحقيق هذا الهدف)). وأدى التطور السريع الذي حققته إلى مشاركتها في العديد من المسابقات الدولية.

وأدت إنجازات ريم البيشي إلى اختيارها حكمة معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة الصالات، مما يجعلها مرشحة للتحكيم في كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025.

MENAFN04092024000110011019ID1108637891

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث