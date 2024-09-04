منتخب الجوجيتسو يكثف تحضيرات «مونديال اليونان»

يواصل المنتخب الوطني للجوجيتسو برعاية شركة مبادلة للاستثمار رحلة استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو وتستضيفها اليونان خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024.

وتقام البطولة هذا العام بشكل مجمع، حيث تنطلق منافسات فئتي الباراجوجيتسو والكبار من 24 إلى 28 أكتوبر تليها منافسات فئات تحت 21 وتحت 18 وتحت 16 عاماً بين 29 أكتوبر و3 نوفمبر 2024.

ويشارك أبطال منتخبنا الوطني لفئة الكبار في معسكر تدريبي مغلق اعتباراً من اليوم ولغاية 18 أكتوبر في مدينة الظنة، بمشاركة 37 لاعباً ولاعبة إلى جانب عشرين رياضياً ورياضية من البرازيل، ما يفسح المجال لاختبار مهاراتهم وصقل قدراتهم عبر الاحتكاك وكسب الخبرات من لاعبين آخرين يتبعون أساليب مختلفة.

ويتضمن برنامج المعسكر ثلاث حصص تدريبية يومياً، موزعة على حصتي جوجيتسو تركزان على الجوانب التقنية والاستراتيجية والمهارات الفنية، إلى جانب حصة تقوية بدنية تضمن تعزيز قدرة اللاعبين على خوض النزالات.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: ((يحرص الاتحاد على تقديم كل أشكال الدعم للمنتخب الوطني بفئاته المختلفة، بما يضمن جاهزيتهم القصوى على المستويات البدنية والنفسية للمشاركة في أبرز البطولات على الأجندة القارية والعالمية للعبة)).

وأضاف: ((تشكل بطولة العالم للجوجيتسو اختباراً حقيقياً لأبناء وبنات الوطن الذين يبذلون أقصى طاقاتهم لتقديم أداء مشرف في المنافسات، والتفوق على نخبة اللاعبين العالميين، وترسيخ ريادة الدولة على المستوى الدولي.

ويتمتع المنتخب الوطني برصيد متميز من الإنجازات في هذه البطولة، حيث نجح في معانقة اللقب في النسخ الأربع الماضية، ويدخل هذه البطولة بتركيز شديد ورغبة قوية في الدفاع عن اللقب)).

أقوى المنتخبات

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: ((تحتضن بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان مجموعة من أقوى المنتخبات العالمية التي تتطلع إلى تقديم أداء يضمن تحقيق مراكز متقدمة.

وانطلاقاً من إدراكنا أن المنافسة ستكون على أعلى المستويات، حرصنا على أن يوفر المعسكر التدريبي المغلق الذي يخوضه المنتخب بيئة تدريبية متكاملة، بإشراف أفضل المدربين والخبراء، ما يضمن للاعبينا بلوغ قمة الأداء ومعدلات الجاهزية المطلوبة)).

وأكد المنهالي أن المعسكر التدريبي يشكل محطة حاسمة في إعداد اللاعبين على المستويات كافة، وخصوصاً على صعيد تعزيز اللياقة البدنية وصقل المهارات الفنية. لافتاً إلى أهميته في توفير بيئة مثالية لتحفيز الروح الجماعية وتعزيز معدلات التركيز، وإتاحة تحليل نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين والمنافسين على حد سواء.

ولفت إلى أهمية المعسكر في تعزيز الثقة بالنفس لدى اللاعبين، حيث يتاح لهم التدرب في بيئة تحاكي أجواء المنافسة الحقيقية، ما يعزز جاهزيتهم النفسية وقدرتهم على التعامل بكفاءة مع مختلف الضغوط والتحديات.

ونجح منتخب الجوجيتسو لفئة الكبار العام الماضي في التفوق على أكثر من 40 منتخباً خلال بطولة العالم التي أقيمت بالعاصمة المنغولية أولان باتور، وتمكنوا من التربع على عرش البطولة، محققين 14 ميدالية ملونة بواقع، 8 ذهبيات، و4 فضيات، وميداليتين برونزيتين.

كما نجح المنتخب الوطني للشباب والناشئين تحت (21، 18، 16) عاماً في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للعام الرابع على التوالي في كازاخستان بعد تحقيقهم لـ 46 ميدالية ملونة بواقع، 15 ذهبية، 12 فضية، و19 ميدالية برونزية.