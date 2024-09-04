46 ألف مشارك في الدورة الرياضية العمالية بدبي

كشف مجلس دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي عن مشاركة 46 ألف عامل وعاملة في الدورة العمالية الرياضية السادسة التي تقام بالتعاون مع شرطة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار ((إسعادهم هدفنا))، خلال الفترة من 15 الجاري حتى 23 فبراير 2025.

ويتنافس المشاركون من 270 شركة في 12 لعبة متنوعة، من بينها والكرة الطائرة والكريكيت وشد الحبل ومصارعة الذراعين، وتقام الدورة في 10 مواقع مختلفة في دبي، وتشهد هذا العام زيادة في عدد البطولات المخصصة للنساء العاملات، وهي بطولة الريشة الطائرة واليوغا وبطولة الثرو بول.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم بحضور خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، كما حضر المؤتمر علي عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع الرقابة التنظيمية والحوكمة مساعد المدير العام لقطاع تنظيم العمل في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله لشكري، الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، إضافة إلى ممثلي الشركات الداعمة والمشاركة في الدورة.

وأكد سعيد حارب أهمية الدورة الرياضية العمالية في تعزيز الوعي بممارسة الرياضة وترسيخ أسلوب الحياة الصحي ونشر السعادة بين مجتمع العمال، مثنياً على جهود اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وشرطة دبي والشركات الداعمة.

وقال: ((الدورة الرياضية العمالية مبادرة مشتركة بين مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، التي تقام تحت شعار ((إسعادهم هدفنا))، التي نفخر بها لكونها تترجم رؤية القيادة الرشيدة لمكانة العمال من مختلف الجنسيات في مجتمعنا، كما تمثل تقديراً منا لجهودهم المخلصة في بناء الوطن والمساهمة في حركة التنمية، ويسرنا أن نلتقي مجدداً لنواصل معاً رحلة النجاح من خلال تنظيم هذا الحدث الرياضي المجتمعي المتميز الذي يهدف إلى إسعاد العمال، فهذه الدورة تحتل مكانة مميزة في أجندتنا الرياضية السنوية، ونحن حريصون على استمراريتها وتطورها، انطلاقاً من حرصنا على إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الرياضة، كونها من أهم مصادر الصحة والسعادة والنشاط، التي تنعكس على زيادة إنتاجيتهم والروح الإيجابية لديهم بما يحقق الاستدامة والتقدم)).

وأوضح حارب أن برنامج المنافسات يتضمن فعاليات رياضية مختلفة تناسب ثقافات وقدرات وهوايات العمال من مختلف الجنسيات الذين نوفر كل السبل لتكون مشاركتهم حافلة بأجواء السعادة والحماس، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة في الدورة خير دليل على أن الرياضة أصبحت جزءاً أساسياً من حياة مجتمعنا بكل مكوناته.

إشادة

وأشاد اللواء عبيد مهير بن سرور بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للجنة الدائمة لشؤون العمال، وقال: نشكر كل الشركاء والرعاة لهذه الدورة التي مرت عليها 5 أعوام من النجاح وما زالت تحقق المزيد من التميز، تسهم الدورة في تحقيق أهداف مهمة لصحة وسعادة المجتمع وشغل وقت الفراغ للعمال، سنستمر في شراكتنا مع المجلس لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق المبادرات المتنوعة الموجهة للعمال وأبنائهم أيضاً، هذه الفئة المهمة التي تسهم في مسيرة التنمية، وسعادتهم جزء مهم لرسالتنا واستراتيجيتنا وحكومة الإمارات ودبي، لجعل الإمارات أفضل مكان للعمل والعيش.

وأضاف: ((نطمح أن يصل عدد المشاركين من الرجال والنساء إلى 100 ألف مشارك، تقام الدورة على مدار 6 أشهر، وستمتد الفعاليات الموجهة للعمال على مدار العام، حيث سيتم تنظيم بطولات أخرى مثل دوري كرة قدم وطائرة وكريكت، وبعدها يلتقي الفائزون في كل بطولة في دوري الأبطال)).

وقال العميد علي المنصوري: ((نشكر مجلس دبي الرياضي على جهوده الطيبة وشراكته المتميزة مع شرطة دبي في مختلف المجالات لتحقيق هدف مهم، أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية شرطة دبي هو إسعاد المجتمع، وسنستمر في شراكتنا الناجحة مع مجلس دبي الرياضي، نحن ندرك أهمية المبادرات الرياضية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتعمل على إسعادهم، كما ندرك أهمية فئة العمال الشريك الأساسي في التنمية والاستدامة، الذين لهم دور مهم في المجتمع، وتشهد الدورة للعام السادس على التوالي زيادة في أعداد الرياضات والمشاركين، وهذا يدل على صحة التخطيط لجعل إمارة دبي المدينة الأسعد والآمن في العالم)).