«الأبيض» و«العنابي».. «ديربي» الأشقاء بحلم المونديال

يحل منتخبنا الوطني ضيفاً على المنتخب القطري على ملعب استاد أحمد بن علي في الثامنة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى للمرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويسعى خلالها منتخبنا إلى العودة من الدوحة، بنتيجة إيجابية تكون دافعاً معنوياً وحافزاً قوياً على طريق الوصول إلى المونديال للمرة الأولى بعد مشاركة وحيدة كانت في كأس العالم بإيطاليا 1990، بينما شارك ((العنابي)) مرة واحدة في المونديال عندما استضاف النهائيات عام 2022.

ويدخل ((الأبيض)) مواجهة الليلة، بجاهزية مكتملة بعد المعسكر الداخلي الذي أقيم في جزيرة السعديات بأبوظبي بداية من السبت الماضي، بمشاركة 28 لاعباً تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، واستمر المعسكر بمعنويات عالية دون خوض أي مباريات ودية حتى موعد السفر إلى الدوحة أمس، حيث أجرى الفريق تدريبه الأخير في قطر، وضم المعسكر اللاعبين خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف وعدلي محمد، في حراسة المرمى، وخالد الهاشمي، كوامي كويدو، محمد العطاس، زايد سلطان، عبدالله إدريس، خليفة الحمادي، خميس المنصوري، خالد الظنحاني، عبدالرحمن صالح، في الدفاع، وعلي سالمين، طحنون الزعابي، علي صالح، فابيو دي ليما، يحيى نادر، محمد عباس، ماكنزي هانت، ماجد راشد، عبدالله حمد، عصام فايز، يحيى الغساني، حارب عبدالله وفهد بدر، في خط الوسط، وجونيور نيداي وكايو كانيدو، في الهجوم.

ويتشابه المنتخبان في مسار التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، بعد تصدر كل منهما لمجموعته في المرحلة الثانية برصيد 16 نقطة، وجمعا النقاط من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، ولكن سجل منتخبنا في المجموعة الثامنة، 16 هدفاً، وتلقي مرماه هدفين، وسجل ((العنابي)) في المجموعة الأولى، 18 هدفاً، وتلقى مرماه 3 أهداف، وخلال مشوار التصفيات، فاز ((الأبيض)) على منتخب نيبال مرتين 4 - 0، وعلى منتخب اليمن 2 - 1 و3 - 0، وعلى منتخب البحرين 2 - 0، ثم تعادل معه 1-1، وفي المقابل، فاز منتخب قطر على منتخب الكويت 3 - 0 و2 - 1، وعلى منتخب الهند 3 - 0 و2 - 1، وعلى منتخب أفغانستان 8 - 1، ثم تعادلا سلبياً في الدور الثاني للمجموعة.

وفي إطار الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى، سيكون لدى منتخب أوزبكستان ((الذئاب البيضاء)) في السادسة من مساء اليوم أيضاً، الفرصة لطرد شبح تصفيات 2014، عندما فشلت في الحصول على مقعد مباشر بفارق الأهداف، وذلك عندما تبدأ رحلتها على ملعب إستاد بونيودكور في طشقند، باستضافة منتخب كوريا الشمالية.

ويواجه المنتخب الإيراني على أرضه، منتخب قرغيزستان على ملعب إستاد فولاد شهر في الثامنة من مساء اليوم، ويتطلع المنتخب الإيراني إلى تمديد أطول سلسلة انتصارات من تصفيات المونديال على أرضه، إذ فاز في 16 من 19 مباراة منذ يونيو 2013.

وتجدر الإشارة إلى أن تصفيات المرحلة الثالثة للتصفيات، 3 مجموعات، وكل مجموعة تتكون من 6 منتخبات تتنافس على بطاقات التأهل إلى النسخة 23 من كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، كما يتوفر مقعدان من خلال منافسات الملحق للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مع فرصة مقعد إضافي متاح من خلال الملحق العالمي.