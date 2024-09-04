دبي تحتضن أول ملعب «بيسبول» احترافي في المنطقة

أعلن بيسبول يونايتد، أول دوري بيسبول احترافي يركز في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، عن خططه لبناء أول ملعب بيسبول احترافي في تاريخ المنطقة، والذي سيتم تشييده داخل مجمع ذا سيفنز للرياضة والترفيه بدبي.

ولن يكون الملعب الجديد الأول من نوعه في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول جنوب غرب آسيا. وقال كاش شيخ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في بيسبول يونايتد: إن الملعب الجديد الذي يحمل اسم، (بيسبول يونايتد)، هو بداية لجعل البيسبول الرياضة المفضلة المقبلة في الخليج والشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وأضاف: عملنا بجد لجلب أفضل ما في رياضة البيسبول إلى دبي، بدءاً من قاعدة المشجعين المتحمسين والمالكين المشاركين الأسطوريين، وانتهاءً بلاعبينا من الطراز العالمي وامتيازاتنا التاريخية.

أردنا ملعب بيسبول حقيقي يتم بناؤه خصيصاً ليكون بمثابة منصة إطلاق للبيسبول الاحترافي في جميع أنحاء المنطقة، وأن يكون ملعباً ريادياً وبحجم مناسب، يستخدم التكنولوجيا الجديدة مع تكريم تقاليد البيسبول الرائعة التي تمتد إلى 150 عاماً.

وبفضل العمل الجاد لفريقنا والرؤية المشتركة لشركائنا، يمكننا الآن تحويل هذا الحلم إلى حقيقة. ومن المقرر أن يكتمل بناء الملعب نهاية العام الجاري، ويحتضن العام المقبل كأس بيسبول يونايتد والموسم الأول لبيسبول يونايتد.