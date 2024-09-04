فتى يخفف الحرب عن أطفال غزة بالغناء

في تحدٍ للتهديد المستمر بالضربات الجوية والتفجيرات يستقل الفتى الفلسطيني العود، يوسف سعد (15 عاماً) دراجته في الشوارع، التي دمرتها الحرب بمخيم جباليا للاجئين في شمال غزة، وعوده مربوط على ظهره.

يغني سعد للأطفال الذين يعانون أهوالاً يومية خلال 11 شهراً من الصراع في محاولة لإدخال بعض السرور على قلوبهم أو الترفيه عنهم.

وبينما يحدق في أنقاض مخيم اللاجئين، الذي تأسس قبل عقود، وكان مكتظاً بالسكان قبل الحرب، قال سعد ((بيتنا كان عبارة عن مدينة أحلام، كل أحلامنا كانت موجودة فيه)).

وكان سعد يدرس في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في مدينة غزة القريبة قبل أن يتحول إلى أنقاض في الحرب التي دمرت الكثير من القطاع.

والآن يعيش مع أقارب له بعد تدمير منزله، انقلب مستقبلهم رأساً على عقب، بسبب الحرب. يقضي سعد أيامه في مركز بجباليا خلال النهار، حيث يعزف على العود، ويغني للأطفال الذين أصيبوا بصدمة بسبب الحرب، وقال ((كل بيت تلاقي فيه مآسي، اللي فقد أمه أو أبوه أو جاره أو صاحبه)).

ويوضح أنه يعيش على كلمات أغنية تعينه خلال أحلك الأيام، مفادها ((إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفاً)).