بن غفير يدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين

تستمر لليوم الثامن على التوالي عمليات الاجتياح الإسرائيلية الواسعة في الضفة الغربية، وقضى خلالها حتى الآن 33 فلسطينياً، وجرح العشرات، في حين استمرت عمليات المداهمة والاعتقال، وبدا لافتاً تصريح لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا فيه لقتل الأسرى الفلسطينيين في السجون.

ونقلت صحيفة ((التايمز)) البريطانية، أمس، عن أحد المصادر الدبلوماسية البريطانية قوله إن بن غفير دعا إلى قتل الأسرى الفلسطينيين. وأضافت، بحسب المسؤولين الذين لم تكشف عن هويتهم، أن سياسة ((الأرض المحروقة)) التي يتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أجبرت دول الغرب ((على السير على حبل مشدود صعب مع إسرائيل)).

وواصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال في الضفة بوتيرة غير مسبوقة، حيث اعتقلت الليلة قبل الماضية 30 فلسطينياً على الأقل، بينهم أطفال، وأسرى سابقون. وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك، إنه ((منذ إعلان الاحتلال العدوان على شمال الضفة منذ الأربعاء الماضي، اعتقل أكثر من 180 فلسطينياً)).

ووفق البيان ((رافق حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة عمليات تحقيق ميداني للعشرات في بلدات ومخيمات عدة، كما جرى أمس في مخيم الجلزون، وبلدة بيت سوريك، ومناطق أخرى، إضافة إلى الضرب المبرح واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام فلسطينيين دروعاً بشرية، فضلاً عن عمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل)).

وسط كل ذلك، يقول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن قواته ((تستأصل التنظيمات الإرهابية)) في أنحاء الضفة التي أطلق عليها اسم ((يهودا والسامرة))، بعد يوم واحد من عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو خريطة لفلسطين التاريخية من دون الضفة.

يقول غالانت: ((يجب القضاء على كل إرهابي، وإذا استسلم يجب اعتقاله، لا يوجد خيار آخر، الاستعانة بكل القوات، كل من نحتاج إليه، بكل قوة)). وأكد أنه أمر باستخدام الضربات الجوية أينما كان ذلك ضرورياً.

وفي إفصاح عن نوايا مستقبلية يقول: ((نحن نقص العشب، لكن سيأتي الوقت الذي سنقتلع فيه الجذور)).