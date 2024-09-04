أوكرانيا.. استقالات وإقالات وتعديل وزاري في الطريق

في تطور هو الأكبر منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل أكثر من عامين، يلوح في الأفق ملامح تعديل وزاري واسع، في أعقاب موجة استقالات وإقالات سرت في أوصال حكومة كييف، فيما هدد الروس، الغرب، بتغيير عقيدتهم النووية.

وقدم الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، استقالته، أمس، قبل تعديل وزاري مرتقب. وقال رئيس رسلان ستيفانشوك، إن كوليبا لم يقدم سبباً لاستقالته، وإن المشرعين سيناقشون استقالته في جلستهم المقبلة. وحذا كوليبا حذو كل من وزير الصناعات الاستراتيجية، أوليكسندر كاميشين، الذي يشرف على إنتاج الأسلحة المحلية، ونائبة رئيس الوزراء للتكامل الأوروبي، أولها ستفانيشينا، ووزراء العدل وحماية البيئة وإعادة دمج الأراضي في تقديم استقالتهم للبرلمان.

وقال ديفيد أراخاميا، زعيم حزب زيلينسكي في البرلمان الأوكراني، إن أكثر من نصف الوزراء الحاليين سيطالهم التعديل الوزاري. ونقل العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية عن مصادر لم تسمها قولها إن نائب كوليبا، أندريه سيبيا، سيصبح وزير خارجية البلاد. وأعلن الحزب الحاكم استقالة 6 سياسيين أوكرانيين على الأقل، بينهم وزراء، وإقالة مستشار رئاسي في سياق تعديل وزاري كبير.

بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا بحاجة إلى طاقة جديدة بعد عامين ونصف العام من الحرب مع روسيا، وذلك في معرض تفسيره التعديل الوزاري الذي جرى وشمل وزير الخارجية. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيرلندي، سايمون هاريس، في كييف، إن بعضهم كان يتولى منصب وزير منذ خمس سنوات ونحن بحاجة إلى طاقة جديدة.

تغير عقيدة

في الأثناء، قال الكرملين إن روسيا ستغير عقيدتها النووية لأن الولايات المتحدة وحلفاءها في الغرب يهددونها بتصعيد الحرب في أوكرانيا ويتجاهلون مصالحها الأمنية المشروعة. وربط الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، هذه الخطوة مباشرة بالتهديدات التي تسبب فيها الغرب، متهماً الولايات المتحدة بتدمير البنية الأمنية لأوروبا بعد الحرب الباردة. وقال بيسكوف، إن الغرب رفض الحوار مع روسيا واتخذ خطاً هجومياً ضد مصالحها الأمنية في الوقت الذي كان يؤجج فيه الحرب الساخنة في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي التي تدير عملية إثارة التوتر. وأشار بيسكوف، إلى أن عملية تعديل العقيدة النووية لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنه سيتم تحليل التوتر الحالي بعناية ومن ثم وضع أساس التغييرات المقترحة.

الخطوط الحمراء

بدوره، حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة من المزاح بشأن الخطوط الحمراء التي حددتها روسيا. وقال لافروف إن واشنطن فقدت الإحساس بالردع المتبادل الذي دعم التوازن الأمني ​​بين موسكو وواشنطن منذ الحرب الباردة، وهذا أمر خطير. وحذرت وزارة الخارجية الروسية، الغرب وأوكرانيا، من أن موسكو سترد بشكل فوري ومؤلم للغاية في حال شنت أوكرانيا هجمات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية.

تطورات قتال

ميدانياً، أعلنت القوات الروسية، سيطرتها على بلدتي كارلوفكا وبريتشيستوفكا في دونيتسك. وقالت الدفاع الروسية، إن وحدات روسية تابعة لتجمع قوات المركز والجنوب حررتا بلدتي كارلوفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتصدت لعشرات الهجمات الأوكرانية وكبدت قواتها خسائر فادحة. كما قالت روسيا، إن القصف على مدينة بولتافا الأوكرانية استهدف مركزاً للتدريب العسكري.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الهجوم على المعهد العسكري في بولتافا الأوكرانية استهدف جنوداً ومدربين أجانب كانوا ضالعين في هجمات على أهداف مدنية داخل روسيا. كما أسفرت ضربة روسية على وسط مدينة لفيف التاريخي في غرب أوكرانيا، عن مقتل سبعة أشخاص. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت بضربة صاروخية 4 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأنه تم تحييد نحو 80 عسكرياً أوكرانياً في مقاطعة سومي.