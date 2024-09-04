السيسي وأردوغان يؤكدان رغبتهما في تحسين العلاقات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، رغبتهما في تحسين العلاقات الثنائية في شتى المجالات. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع السيسي بعد محادثات في أنقرة، أمس، إن تركيا تريد توطيد علاقاتها مع مصر في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية. وأكد أردوغان أن أنقرة تمضي بخطوات ثابتة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع القاهرة، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير العلاقات مع مصر في مجال الطاقة.

وأكد أردوغان أن تركيا ومصر لديهما موقف مشترك بخصوص القضية الفلسطينية، مجدداً الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقال الرئيس التركي: ((نعمل مع مصر لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.. ونرفض مطلقاً الاتهامات الإسرائيلية بحق مصر)). واعتبر أروغان، أن حكومة نتنياهو تضع العالم كله تحت الخطر، قائلاً: ((نواصل مساعينا حتى تتم ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب مجازر في غزة)). وأشار اردوغان إلى أنه بحث مع السيسي ملفات سوريا وشرق المتوسط وليبيا والسودان وغيرها.

مرحلة جديدة

بدوره، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية. وقال السيسي، إن تحديات المنطقة تتطلب تنسيقاً مع تركيا. وأكد السيسي أنه ناقش مع أردوغان سبل التصدي للأزمات الإقليمية وفي مقدمتها غزة، مشدداً على أن مصر وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في غزة ووضع نهاية للعنف في الضفة. وأشار السيسي إلى أنه بحث مع اردوغان الأوضاع في السودان والقرن الأفريقي، واتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال. ولفت السيسي إلى أنه بحث أزمة ليبيا مع اردوغان، مرحباً بمساعي التقارب بين سوريا وتركيا.

إرادة مشتركة

وقبيل المؤتمر الصحفي بين الرئيسين، أعرب السيسي عن سعادته بزيارته الأولى إلى تركيا، ولقائه الرئيس أردوغان. وقال السيسي في تغريدة عبر منصة إكس: ((أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك)).

وأضاف: ((ولعل زيارتي ومن قبلها زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين)).

وخلال الزيارة، وقع وزراء من البلدين سلسلة من الاتفاقات.