اجتياح الضفة.. هل تكون الخليل الهدف المقبل؟

في 12 يونيو 2014، قام مسلحون فلسطينيون بخطف ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وقتلهم قرب مدينة الخليل، فدفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزاته إلى المدينة الأكبر في الضفة الغربية، وكانت شرارة الأحداث، إذ بدأ بعملية عسكرية واسعة، وتدحرجت على إثرها كرة النار بسرعة في بقية مدن الضفة، لتنتهي الأحداث أخيراً بحرب طاحنة على قطاع غزة.

وفي خضم الاجتياح الواسعة لجنين وطولكرم وطوباس وعدد من القرى شمالي الضفة، كانت ماكينة الإعلام الإسرائيلية تبث أخباراً تحريضية عن الخليل جنوباً، بعد توالي الهجمات الفلسطينية فيها (غوش عتصيون، كرمي تسور، وحاجز ترقوميا) والتي قتل خلالها ثلاثة جنود إسرائيليين، وأصيب 10 مستوطنين بجروح. المصادر الإسرائيلية ألمحت إلى أن العديد من المسلحين الفلسطينيين يتواجدون حالياً في الخليل، ويتخذون من البلدة القديمة مكاناً لانطلاق عملياتهم ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين جنوب الضفة.

((ما بعد جنين وطولكرم، هنالك خلايا مسلحة ومنظمة تعمل في الخليل ويجب اجتثاثها))، هكذا عبر قادة عسكريون إسرائيليون عن مخاوفهم من الوضع في المدينة، مشيرين إلى أن هذه المجموعات تعمل بنفس قوة وكفاءة مجموعات شمال الضفة، ما قد يسرّع ((وفق مراقبين)) من اجتياح واسع للخليل.

وفي ظل العمليات المستمرة على جنين وطولكرم، ألمح قادة إسرائيليون إلى إمكانية استنساخ عملياتهم أو تكرارها في مدن فلسطينية أخرى، من بينها نابلس وأريحا، وأخطرها الخليل، وفق الإعلام الإسرائيلي، وهذا ما عزز إمكانية أن تكون المدينة هي الهدف المقبل.

حسب مصادر فلسطينية، ففي الأيام الأخيرة قتل ثلاثة شبان في الخليل، وهم: محمـد مرقة، زهدي أبو عفيفة، ومهند العسود منفذ عملية ترقوميا، ومن هنا يرجح مراقبون أن يكون الجيش الإسرائيلي يعد لاجتياح واسع للمدينة، وأن ما جرى أخيراً في بلدات ترقوميا وإذنا ودورا والظاهرية، ما هو إلا ((بروفة)) لاجتياحات أخرى.

وفي خضم الأحداث المتسارعة، والاحتجاجات الإسرائيلية الداخلية، يرجح مراقبون أن يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لتجميد تلك التظاهرات الغاضبة في الشارع من خلال توسيع رقعة الاجتياح في الضفة، تحت ذريعة تصفية المجموعات المسلحة.