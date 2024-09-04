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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كابول

9/4/2024 7:13:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمام مقر النيابة العامة في كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي. وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أفغانستان وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفر هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي عن سقوط 6 قتلى، و13 جريحاً، وقال التنظيم الإرهابي، إن أحد عناصره وصل إلى مقر النيابة العامة في منطقة دار الأمان جنوب كابول، وإنه انتظر لحظة خروج موظفي النيابة من البوابة الرئيسة للمقر بعد انتهاء دوامهم، وفجر سترته الناسفة بينهم، وأفادت حكومة طالبان بمقتل ستة أشخاص، وإصابة 13 آخرين في الهجوم، الذي وقع في منطقة مزدحمة.

وقال الناطق باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الشهر الماضي، إن كابول سحقت تنظيم داعش. وأضاف مجاهد: ((لم يعد هناك جماعة من هذا النوع تشكل تهديداً على أي شخص في أفغانستان، ووقع آخر هجوم انتحاري تبناه تنظيم داعش في أفغانستان في 21 مارس الماضي في قندهار جنوب أفغانستان، وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وفق حصيلة رسمية، إلا أن مصدراً طبياً أفاد بمقتل 20 شخصاً، معظمهم موظفون حكوميون كانوا موجودين أمام أحد المصارف)).

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