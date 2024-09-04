الإمارات تتضامن مع مصر بشأن محور فيلادلفيا وتدين مزاعم إسرائيل

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع مصر في مواجهة المزاعم والادعاءات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا، كما أدانت واستنكرت بشدة التصريحات الإسرائيلية المسيئة في هذا الصدد، التي تهدد الاستقرار وتفاقم الأوضاع في المنطقة.

وأشادت وزارة الخارجية، في بيان لها، بجهود جمهورية مصر العربية الحثيثة التي تبذلها إلى جانب دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الصديقة، لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، معربة عن أملها بأن تسفر عن تهدئة تقود لإنهاء الحرب، بما يجنب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، وبما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.

ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات كافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد.

وشددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

إدانة سعودية

وكانت المملكة العربية السعودية استنكرت بشدة، أول من أمس، التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا، حيث أعربت الخارجية السعودية عن ((إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة تلك المزاعم الإسرائيلية)).

وحذرت المملكة من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتزيد حدة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، لتجدّد تأكيدها على أهمية وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، و((ضرورة تضافر الجهود الدولية لتمكينه من حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية)).

وأدانت رابطة العالم الإسلامي تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا، و((المحاولات العبثية لتبرير انتهاكاتها المتواصلة لكل القوانين والأعراف الدولية)). وفي بيان للأمانة العامة، ندد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبدالكريم العيسى، بـ((الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، استهتاراً بكل الأعراف والقوانين الدولية، وتقويضاً للمساعي الحميدة التي تبذل من أجل وقف الحرب))، مؤكداً في هذا السياق ((التضامن التام إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية)).

كما جدد العيسى دعوة الرابطة الملحّة للمجتمع الدولي ((ليقف وقفة صادقة وجادة لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المروعة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة لضمان وقف هذا العدوان الوحشي المتواصل)).