الدولة تحتفي باليوم الدولي للعمل الخيري.. 360 مليار درهم مساعدات الإمارات الخارجية منذ 1971

(MENAFN
- Al-Bayan)
تواصل الإمارات الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي.
وبلغت مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام اتحاد الدولة في 1971 وحتى منتصف 2024 ما قيمته 360 مليار درهم، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر، والتخفيف من تداعيات الكوارث والأزمات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.
وتشارك الإمارات، اليوم، العالم احتفاله باليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، ويعد مناسبة سنوية لتعزيز روح التضامن العالمي من أجل رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات، ودعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان، وحماية أفراد المجتمعات التي تعاني ظروفاً صعبة.
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