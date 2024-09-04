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الدولة تحتفي باليوم الدولي للعمل الخيري.. 360 مليار درهم مساعدات الإمارات الخارجية منذ 1971

9/4/2024 7:13:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصل الإمارات الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي.

وبلغت مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام اتحاد الدولة في 1971 وحتى منتصف 2024 ما قيمته 360 مليار درهم، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر، والتخفيف من تداعيات الكوارث والأزمات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.

وتشارك الإمارات، اليوم، العالم احتفاله باليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يصادف 5 سبتمبر من كل عام، ويعد مناسبة سنوية لتعزيز روح التضامن العالمي من أجل رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات، ودعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان، وحماية أفراد المجتمعات التي تعاني ظروفاً صعبة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

360 ملياراً مساعدات الإمارات الخارجية منذ قيام الاتحاد شيخة بنت سيف: العمل الخيري مُتأصّل في نسيج المجتمع الإماراتي مسؤولون: مساعدات الإمارات شريان حياة للملايين حول العالم

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