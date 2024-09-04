مسؤولون: مساعدات الإمارات شريان حياة للملايين حول العالم

أكد مسؤولون في ميدان العمل الخيري أن جهود دولة الإمارات في العمل الإنساني تمثل اليوم شريان حياة للملايين حول العالم، حيث تواصل الإمارات تقديم الخير والإحسان والمساعدات الإنسانية والدعم للمشاريع التنموية على مستوى العالم، خاصة للدول المحتاجة والمنكوبة، من خلال مؤسساتها وهيئاتها الخيرية والإنسانية، مما جعلها تتصدر دول العالم من حيث حجم المساعدات الخارجية مقارنة بحجم دخلها.

وشددوا على أن اليوم الدولي للعمل الخيري مناسبة تعكس نجاح الإمارات في تعميق مفهوم العمل الخيري وتحويله إلى سمة مجتمعية.

وأكد صالح زاهر المزروعي، مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أن نهج دولة الإمارات في العمل الخيري ينطلق من قيم الخير والمحبة التي أرساها القادة المؤسسون، بمد يد العون للجميع في أنحاء المعمورة، وهي برؤية قيادتها الرشيدة، دولة العطاء للقريب والبعيد حول العالم، ومنبت الخير الذي يعمّ الجميع من خلال برامجها الإغاثية ومبادراتها الإنسانية.

وقال إن ((صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، هو رائد مأسسة العمل الخيري والإنساني واستدامة أثره، وهو مواكب ومتابع لأدائه وحريص على تطويره محلياً وعالمياً، ويوجّه دائماً بالحضور الفاعل عند حدوث الأزمات والطوارئ ولمساعدة الفقراء والمحتاجين، كما أن دعم سموه الدائم جعل المؤسسات والمبادرات الخيرية تصل إلى مرتبة عالية من التميز والريادة في العمل الخيري والإنساني)).

وأشار المزروعي إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أصبحت بعد أكثر من ربع قرن عنواناً للعمل الخيري الذي يبني الأسرة، ويمكّن المجتمعات، ويدعم الاستقرار والتنمية، لافتاً إلى أن العمل الخيري الإماراتي اليوم شريان حياة للملايين حول العالم.

توسيع الأثر

وأكد المزروعي أن الدعم المستمر من قبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ مكّن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية من الوصول خلال عام 2023 إلى 2.6 مليون إنسان حول العالم، قدّمت لهم العون والمساندة والتمكين عبر مبادرات نوعية في قطاعات الصحة والتعليم والإغاثة وتمكين المجتمع.

وقال المزروعي: ((التوجهات المستقبلية للمؤسسة تقوم على الاستباقية في استشراف الاحتياجات الأساسية للمجتمعات التي تقدم فيها برامجها الخيرية ومبادراتها الإنسانية، وبقيادة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الرئيس الأعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، نعمل على توسيع أثر البرامج والمبادرات للأفراد والمجتمعات في عشرات الدول حول العالم، بمشاركة الكوادر التي تحرص على القيام بالعمل الخيري لأداء الواجب الإنساني، الأمر الذي يمكّننا للمضي نحو محطات جديدة من الابتكار في استدامة العمل الخيري ومشاركة التجارب الناجحة والرائدة فيه مع العالم)).

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، إن الجمعية تتبع نهج الخير والإحسان من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات الخيرية والتنموية التي تستمر منذ أواخر السبعينيات وحتى اليوم لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية. كما تستفيد من هذه المشاريع الشعوب الفقيرة والشرائح الضعيفة، وتبلغ تكاليفها مئات الملايين من الدراهم، وهو ناتج تبرعات وعطاءات شعب الإمارات والمقيمين فيها. هذه الجهود تسهم في تعزيز وتأكيد قيم ومفاهيم ((التضامن الإنساني)) على مستوى العالم، وتدعم الاستدامة والتنمية المستدامة التي تضمن تحسين ظروف المعيشة بطرق مستدامة ومؤثرة.

وأكد محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، التزام الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل الخيري والإنساني والتنموي.

وقال إن العمل الخيري أحد الأسس لتحسين حياة الفئات المحتاجة، والاستثمار فيه يعزز من استدامة الخدمات المجتمعية ويوفر موارد طبيعية واقتصادية أفضل للأجيال المقبلة، وذلك في ظل ازدهار العمل التطوعي بشكل كبير، من خلال تحسين جودة حياة الأفراد سواء من خلال تقديم الدعم الاجتماعي أو زيادة الحملات التوعوية أو تنفيذ مشاريع لتعزيز التنمية المستدامة، مما يعزز العمل التطوعي في بناء مجتمع أكثر تكافلاً وسعادة.وأكد أن الإمارات تواصل رحلتها في العطاء المستمرة منذ تأسيسها، وعبر هذه السنوات المضيئة والحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات.

سمة مجتمعية

من جانبه قال عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير: ((اليوم الدولي للعمل الخيري مناسبة تعكس نجاح الإمارات في تعميق مفهوم العمل الخيري وتحويله إلى سمة مجتمعية وقاعدة أخلاقية راسخة مستفيدة من الإرث الأخلاقي والنهج الذي وضعه الأب المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي دعم وشجع الأعمال الخيرية والإنسانية وأسهم في ترسيخها كجزء أساسي من الهوية الوطنية.

وأضاف: ((يبرز اليوم الدولي للعمل الخيري كمناسبة ترسخ التوجه الإنساني للإمارات واهتمامها الدائم بتحقيق التقدم والرفاهية للجميع، بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي، حيث أكدت دولة الإمارات في العديد من المواقف أهمية العمل الخيري باعتباره قيمة إنسانية تنبع من العطاء في جميع مظاهره، وتعتبر دولة الإمارات في طليعة الدول التي سعت لتأسيس مفهوم العمل الخيري وتحويله إلى جزء جوهري من الثقافة والسلوك المجتمعي، تحت شعار الهوية الإماراتية الأصيلة)).

سجل حافل

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: إن اليوم الدولي للعمل الخيري يمثل فرصة لتسليط الضوء على سجل التاريخ الحافل والمتميز لدولتنا الحبيبة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، والذي وضع أسسه الراسخة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير قيادة الدولة الرشيدة على خطاه، حيث انتشرت مشاريع ومبادرات دولتنا الخيرية والتنموية في كل مكان، وانتفع بها مئات الملايين في الدول الشقيقة والصديقة.

ويظهر تفرد الإمارات في المجال الخيري جلياً في حجم المبادرات والمساعدات التي تقدمها الدولة على الساحة الخارجية، حيث احتلت الإمارات لسنوات عديدة المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم قياساً إلى دخلها القومي.

كما يتجلى بوضوح في عدد الجمعيات والمؤسسات الإماراتية التي تضطلع بمهام العمل الخيري، وتعمل جميعها في تناغم تام من أجل تعزيز دور الإمارات الرائد في المحافل الإنسانية والخيرية الإقليمية والدولية.

وتعد جمعية دبي الخيرية، أحد أبرز أذرع العمل الخيري في الإمارات منذ انطلاقها عام 1994؛ حيث تواصل سعيها لخدمة الإنسان وتوفير حياة كريمة له وحمايته من مخاطر الجهل والفقر والمرض، وتعمل بفعالية وكفاءة سواء داخل الدولة أو خارجها، عبر عدة برامج ومبادرات إنسانية وإغاثية وتنموية تشمل قطاعات متنوعة، أبرزها الصحة والتعليم والإسكان، وإنشاء المساجد وحفر الآبار، ودعم الأسر المنتجة، والمبادرات المجتمعية، والحملات الإغاثية التي تدعو إليها قيادتنا الرشيدة، لمساعدة المتأثرين من الكوارث الطبيعية والحروب حول العالم.