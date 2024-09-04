63 وزارة وهيئة في الملتقى السنوي للحكومة حاضنة للتسامح

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التسامح والتعايش، أمس، الملتقى السنوي للحكومة حاضنة للتسامح، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع أكثر من 63 وزارة وهيئة اتحادية ومحلية بأبوظبي، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، واللواء خليفة حارب الخيلي، وكيل وزارة الداخلية، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وعدد من القيادات المحلية والاتحادية والخاصة.

وشملت أنشطة الملتقى كلمة رئيسية لـ بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي 42، الذي تحدث عن مستقبل وآفاق الذكاء الاصطناعي في كل مجالات العمل الإنساني، كما شملت أنشطة الملتقى توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة التسامح والتعايش ومكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وذلك لتطوير العمل في مجال تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وقعتها عفراء الصابري، مدير عام بوزارة التسامح والتعايش، ود. عبد الرحمن المحمود، الخبير بمكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نيابة عن معالي وزير الدولة للذكاء الاصطناعي.

وفي كلمته الافتتاحية بالملتقى قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إن الملتقى يركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التسامح في العمل الحكومي للتعرف على سبل استخدام هذه التقنيات الحديثة للإسهام في تحقيق الكفاءة والفاعلية في جهود الحكومة لرعاية قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية في المجتمع، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من أجل أن تكون حكومتنا الرشيدة كما يريد لها قادة الإمارات، نموذجاً وقدوة أمام العالم كله في تحقيق السلوك المتسامح، في عمل كل موظف، وفي عمل كل وزارة، وفي عمل الحكومة كلها، وفي عمل المجتمع والوطن.

وأشاد معاليه بما يقوم به فرسان التسامح وأعضاء لجان التسامح في وزارات وهيئات الدولة من عمل جيد وجهد مشكور، فعدد فرسان ولجان التسامح وصل إلى (63) في الوزارات والهيئات الحكومية، ويمثلون بنية أساسية قوية للأداء والإنجاز في مبادرة ((الحكومة كحاضنة للتسامح)) وعلى كل المستويات.

وأوضح معاليه أن الإمارات في المقدمة بين دول العالم في حرصها على تحقيق الالتقاء والتعايش بين البشر والاحترام المتبادل بينهم، والعمل المشترك والنافع معهم، وإن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد في كل مناسبة، ضرورة أن تكون الإمارات دائماً رائدة في الالتزام بالقيم الإنسانية الرفيعة، وأن تجعل منها أساساً للنجاح والتفوق في كل المجالات.

وأكد معاليه التزام وزارة التسامح والتعايش بالعمل مع الجميع من أجل تمكين فرسان ولجان التسامح في الوزارات والهيئات الحكومية، من أداء عملهم على أكمل وجه، والعمل من أجل تمكينهم من القيام بدورهم في رعاية وتنظيم أنشطة ومبادرات التسامح في الوزارة أو الهيئة، والعمل معهم لتنمية قدراتهم على تنظيم برامج للتوعية والتعليم والتدريب، وعلى أن يكون لديهم قنوات اتصال فعالة لتعزيز التسامح والتعايش داخل وخارج الوزارة أو الهيئة.

وأوضح معاليه أن الوزارة ستعمل على القياس المستمر لمدى نجاحكم في عملكم، والاحتفاء بالإنجازات التي تتحقق وتكريم القائمين عليها، والعمل لمشاركة كل اللجان الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدولية المرتبطة بالتسامح والإخوة الإنسانية، إلى جانب تحقيق الارتباط والتواصل بين فرسان ولجان التسامح، في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، كي يعملوا مع بعضهم البعض في شبكة فعالة تحقق ما ترجوه حكومة الإمارات من أن تكون حاضنة للتسامح.

وأكد معاليه أهمية دراسة دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل فرسان ولجان التسامح، وذلك انطلاقاً من قناعة أكيدة بأن هذه التقنيات لها إمكانات مهمة في تحسين العمل والارتقاء بأساليب التخطيط والتنفيذ والتقييم.

مجلة نقوش

من جهة أخرى تسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، العدد الثاني من مجلة نقوش أثرية، الصادرة عن مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية والتي اعتلت تصنيف المجلات العلمية المتخصصة الصادر مؤخراً من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه الدكتور عاطف منصور رمضان، مدير مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية بكلية الآثار جامعة الفيوم في مصر خلال زيارته العلمية إلى دولة الإمارات.