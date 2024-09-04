حصة بوحميد: كبار السن جوهر الاقتصاد الفضي

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الاقتصاد الفضي، الذي يعنى بتوفير احتياجات كبار السن من سلع وخدمات ورعاية صحية وتحسين جودة حياتهم وخلق مجالات عمل جديدة لهم، أثمر فرصاً واعدة لكبار السن والاقتصادات على حدٍ سواء، ومن المتوقع أن تصل مساهمة هذا القطاع في أوروبا وحدها إلى أكثر من 6.4 تريليونات يورو في عام 2025، أي بما يمثل 32% من الناتج الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه فإنه سيخلق أكثر من 88 مليون وظيفة في هذا القطاع.

جاء ذلك في حوار مع معاليها على منصة ((حديث الاتصال الحكومي)) بعنوان ((كيف تصبح الشيخوخة جوهر ((الاقتصاد الفضي؟))، خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الـ 13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تحدثت خلاله حول أهمية ((الاقتصاد الفضي)) لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، حيث أشارت معالي حصة بوحميد إلى أن عدد هذه الفئة سيصل بحسب توقعات الأمم المتحدة إلى 1.9 مليار شخص بحلول عام 2050، وهم بحاجة إلى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تخلق بيئة تدعم كبار السن وتساهم في نمو اقتصادي شامل.

وقالت إن الحكومات من خلال ((الاقتصاد الفضي)) تسعى إلى تشجيع كبار السن على البقاء منتجين، وتثقيفهم بالمنتجات والخدمات المتاحة لهم وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا، موضحة أن الاقتصاد الفضي يشمل كل السلع والمنتجات والخدمات المخصصة لهذه الفئة من المجتمع، مؤكدة أهمية توعية الحكومات ومختلف فئات المجتمع بأهمية ودور كبار السن. وأضافت: في الوقت الحالي أصبح متوسط عمر الإنسان حول العالم يفوق الـ 70 عاماً، وفي بعض الدول المتقدمة يفوق الـ 80 عاماً، فيما كان في السابق بين 45 لـ 50، وهو الأمر الذي يدفع الحكومات لضرورة مراجعة السياسات والخطط والتشريعات واحتياجات كبار السن.

وتابعت: قطعت دولة الإمارات أشواطاً في هذا القطاع الاقتصادي البناء، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لكبار المواطنين، ضمن أجندتها الوطنية، وبعدها بعام تم اعتماد قانون حقوق كبار المواطنين وواجباتهم وتوفير أفضل الخدمات لهم، كما أطلقنا في هيئة تنمية المجتمع بدبي نادي ذخر لكبار المواطنين. واختتمت معالي حصة بوحميد: ((على الحكومات استغلال الفرصة لدعم كبار المواطنين، وهنا تأتي أهمية الاقتصاد الفضي وتطوير الخدمات التي تدعم هذا الاقتصاد.

وهذا يرتكز على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من حيث سن التشريعات وتقديم الدعم المادي، كما لا تخفى أهمية استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة كبار السن)).