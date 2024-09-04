سيف بن زايد وفهد الصباح يبحثان التعاون الأمني والشرطي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الداخلية، أمس، معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، وذلك في مقر وزارة الداخلية بأبوظبي.

وبحث سموه ومعالي الوزير الضيف سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما رافق سموه معالي الوزير الضيف لدى زيارة الوفد الكويتي للإدارة العامة للسعادة بوزارة الداخلية، حيث اطلعوا على منظومة الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة للمجتمع، ووسائل الحوكمة والتقييم والمتابعة من خلال غرفة العمليات المتخصصة، وسبل تقديم الخدمات للمتعاملين وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.

حضر اللقاء معالي طلال الزعابي، واللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، واللواء الركن حمدان الزيودي، قائد الحرس الوطني، واللواء سالم الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد من ضباط الوزارة.

كما حضر من جانب دولة الكويت الشقيقة، اللواء الركن طيار صباح جابر الصباح، نائب رئيس الأركان العامة للجيش، وجمال الغنيم، سفير الكويت لدى الدولة، واللواء الركن م. عادل أحمد المناور، مستشار معالي الوزير، واللواء حامد محمد الدواس، الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، واللواء خالد عبدالهادي الشنفا، رئيس جهاز أمن الدولة لوزارة الداخلية، واللواء حمد أحمد المنيفي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بوزارة الداخلية، واللواء علي العدواني، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة بوزارة الداخلية، والعميد مبارك علي الصباح، مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل، وعدد من المسؤولين والضباط.