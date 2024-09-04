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نسخة هندية من كتاب «محمد بن زايد.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

9/4/2024 7:13:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صدرت حديثاً النسخة الهندية من كتاب ((صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية)) لمؤلفه معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وتأتي هذه النسخة الجديدة بعد صدور أربع ترجمات للكتاب باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية.

ويتيح صدور الكتاب باللغة الهندية، إطلاع جمهور أوسع من القراء في آسيا على أهم محطات مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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