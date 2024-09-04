محمد بن زايد يبحث مع فهد الصباح الروابط التاريخية وتطور التعاون

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الدفاع وزير الداخلية الكويتي، الروابط الأخوية التاريخية، التي تجمع الإمارات والكويت ومستوى تطور التعاون والعمل المشترك في جميع الجوانب، التي تخدم مصالح البلدين، وتسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار. وتطرق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، أمس، إلى أهمية دعم العمل الخليجي المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي، الشيخ فهد الصباح، حيث استعرضا العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها والارتقاء بها، والتي تعززت بتوقيع جملة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، ضمن عدد من القطاعات التنموية الحيوية في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الازدهار والتطور الكبير الذي تتسم به علاقات البلدين ليس وليد البارحة، ولكنه ثمرة روابط أخوية وطيدة جمعت الدولتين منذ أمد بعيد. وأشار إلى أن مسيرة النماء، التي تمضي فيها الإمارات والكويت يداً بيد، وما يجمعهما من روابط اجتماعية وثقافية وتاريخية عميقة لا تلبث أن تنمو وتزداد قوة وصلابة برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون على كافة المستويات، خاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري والسياحي في ضوء مقومات الجذب التي تتمتع بها الإمارات والكويت، مع التأكيد على أهمية إشراك القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الاستثمار لاستكشاف مسارات جديدة يمكن من خلالها تعظيم فرص الجانبين في تنمية شاملة ومستدامة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: