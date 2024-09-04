الخروج من السيرك الإيراني!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬الأدهى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬والذي‭ ‬يكشف‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬حقيقته‭ ‬دون‭ ‬مواربة‭ ‬إيرانية‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬التغريدة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬‮«‬خامنئي‮»‬‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬وهو‭ ‬يقول‭ ‬بالنص‭: (‬إني‭ ‬سِلمٌ‭ ‬من‭ ‬سالمكم‭ ‬وحرب‭ ‬من‭ ‬حاربكم‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬القيامة‭. ‬المعركة‭ ‬بين‭ ‬الجبهة‭ ‬الحسينية‭ ‬والجبهة‭ ‬اليزيدية‭ ‬مستمرة‭ ‬ولا‭ ‬نهاية‭ ‬لها‭)! ‬هكذا‭ ‬تم‭ ‬استبدال‭ ‬شعار‭ ‬المعركة‭ ‬المدعاة‭ ‬ضد‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بحقيقة‭ ‬المعركة‭ ‬أنها‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والموالين‭ ‬لها‭ ‬وبين‭ ‬أهل‭ ‬السُنة‭! ‬وحيث‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬1400‭ ‬عام‭ ‬ولا‭ ‬وجود‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬لجبهة‭ ‬حسينية‭ ‬وجبهة‭ ‬يزيدية،‭ ‬لأن‭ ‬الحسين‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬السنة،‭ ‬اتضح‭ ‬للمرة‭ ‬المليون‭ ‬أن‭ ‬المتاجرة‭ ‬بالطائفية‭ ‬بدورها‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬مستوجبات‭ ‬اللعب‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬السيرك‭ ‬الإيراني،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأطماع‭ ‬والتوسع‭ ‬واحتلال‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وأن‭ ‬فلسطين‭ ‬مجرد‭ ‬شعارات‭! ‬فما‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬لإطلاق‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التغريدة‭ ‬التي‭ ‬تؤجج‭ ‬الفتنة‭ ‬بين‭ ‬المسلمين،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الصراخ‭ ‬قائماً‭ ‬على‭ ‬حتمية‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬لاغتيال‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية؟‭! ‬لماذا‭ ‬كشف‭ ‬‮«‬خامنئي‮»‬‭ ‬حقيقة‭ ‬النوايا‭ ‬الإيرانية؟‭!‬

{ ‭ ‬هكذا‭ ‬وبدون‭ ‬لبس‭ ‬كشف‭ ‬‮«‬خامنئي‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬حقيقة‭ ‬عدائه‭ ‬لكل‭ ‬المسلمين‭ ‬غير‭ ‬الموالين‭ ‬لنهجه‭ ‬المتطرف‭ ‬والطائفي‭ ‬باعتبارهم‭ ‬‮«‬يزيديين‮»‬‭ ‬والمعركة‭ ‬مستمرة‭ ‬معهم‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬القيامة‭! ‬وبذلك‭ ‬وضح‭ ‬بدون‭ ‬لبس‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬عدوه‭ ‬الحقيقي‭ ‬لكي‭ ‬يخوض‭ ‬المعركة‭ ‬ضده‭! ‬وكأنه‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تنتظروا‭ ‬حربا‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وبين‭ ‬الكيان‭!‬‮»‬‭ ‬يقول‭ ‬ذلك‭ ‬لمن‭ ‬انخدع‭ ‬بشعاراته‭ ‬من‭ ‬الأتباع‭! ‬وبذلك‭ ‬يتضح‭ ‬لماذا‭ ‬تعتبر‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مجرد‭ ‬ورقة‭ ‬للتجارة‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬إيران،‭ ‬ومن‭ ‬يعتقد‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬فليرجع‭ ‬إلى‭ ‬تغريدة‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى،‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬توضيح‭ ‬أكثر‭! ‬وهي‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬العلن‭!‬

{ ‭ ‬ومع‭ ‬خروج‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬شعارات‭ ‬المقاومة‭ ‬الزائفة،‭ ‬التي‭ ‬صدّعت‭ ‬الرؤوس‭ ‬بها،‭ ‬يتضح‭ ‬أن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬السيرك‭ ‬الإيراني،‭ ‬هذا‭ ‬يوضح‭ ‬أن‭ ‬المعركة‭ ‬الحقيقية‭ ‬بكل‭ ‬أبعادها‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والعربية‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬الغطاء‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ورفعت‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬آليات‭ ‬الشعارات‭ ‬الإيرانية،‭ ‬التي‭ ‬تتبجح‭ ‬بفورة‭ ‬صراخها‭ ‬وضجيجها‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭ ‬ضد‭ ‬الكيان‭ ‬وأمريكا،‭ ‬وأنها‭ ‬مجرد‭ ‬شعارات‭ ‬للمتاجرة‭ ‬كما‭ ‬يعرف‭ ‬الجميع‭ ‬باستثناء‭ ‬الأتباع،‭ ‬وأن‭ ‬فلسطين‭ ‬تواجه‭ ‬أعتى‭ ‬القوى‭ ‬الاستعمارية‭ ‬ومركزها‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وحيدة‭ ‬دون‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬محور‭ ‬المقاومة‭ ‬التي‭ ‬تدعي‭ ‬نصرة‭ ‬فلسطين،‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خردة‭ ‬أسلحة‭ ‬ترميها‭ ‬لـ«حماس‮»‬‭ ‬لذر‭ ‬الرماد‭ ‬في‭ ‬العيون،‭ ‬فيما‭ ‬صواريخها‭ ‬ومسيراتها‭ ‬هي‭ ‬للحوثي‭ ‬ضد‭ ‬السعودية‭ ‬والخليج‭! ‬وهي‭ ‬للحزب‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬لقتل‭ ‬السُنة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭! ‬وهي‭ ‬للحشد‭ ‬الشيعي‭ ‬لقتل‭ ‬العراقيين،‭ ‬بحسب‭ ‬الهوية‭ ‬الطائفية‭! ‬أما‭ ‬الاستخدامات‭ ‬ضد‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬فهي‭ ‬لمجرد‭ ‬الفرقعة‭ ‬الإعلامية‭ ‬والمتاجرة،‭ ‬ولا‭ ‬ضرر‭ ‬ولا‭ ‬ضرار‭!‬

{ ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬تتفاوض‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬أمريكا‭ ‬لتقسيم‭ ‬المصالح‭ ‬والنفوذ‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الجغرافيا‭ ‬العربية‭! ‬وينقل‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وحشيته‭ ‬الفائقة‭ ‬ليضيف‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭! ‬و«بن‭ ‬غفير‮»‬‭ ‬الصهيوني‭ ‬يريد‭ ‬بناء‭ ‬‮«‬كنيس‮»‬‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭! ‬وأمريكا‭ ‬تواصل‭ ‬تزويد‭ ‬الوحشية‭ ‬في‭ ‬الكيان‭ ‬بـ‭(‬50‭ ‬طنا‭) ‬من‭ ‬العتاد‭ ‬العسكري‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭! ‬لتتصاعد‭ ‬أرقام‭ ‬دعمها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬وباستمرار‭! ‬فيما‭ ‬معركة‭ ‬فلسطين‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال‭ ‬وأعوانه‭ ‬معركة‭ ‬مستمرة‭ ‬ومصيرية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1948،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬الاستيطان‭ ‬وهمجية‭ ‬المستوطنين‭ ‬وتسليحهم،‭ ‬بما‭ ‬يذكرنا‭ ‬بتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬وأراضيهم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬‮«‬الهاجاناة‮»‬‭ ‬والعصابات‭ ‬الصهيونية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬1948‭!‬

لقد‭ ‬سقطت‭ ‬كل‭ ‬الأقنعة‭ ‬ومنها‭ ‬أقنعة‭ ‬لاعبي‭ ‬السيرك‭ ‬الإيراني‭! ‬فيما‭ ‬المقاومة‭ ‬تتصاعد‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬في‭ ‬الضفة،‭ ‬التي‭ ‬يفجر‭ ‬الكيان‭ ‬كل‭ ‬أمراضه‭ ‬ووحشية‭ ‬احتلاله‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭! ‬إلى‭ ‬متى؟‭!‬