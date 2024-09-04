حقوق المواطن البحريني في الطوشة؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بهذه‭ ‬الكلمات‭ ‬بدأت‭ ‬صديقتي‭ ‬كلامها‭ ‬معي‭ ‬قبل‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬توترها‭ ‬وغضبها‭ ‬من‭ ‬العاملة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬عندها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وتعاملها‭ ‬معاملة‭ ‬الأخت،‭ ‬تحتفل‭ ‬بكل‭ ‬مناسباتها‭ ‬وتهديها‭ ‬أغلى‭ ‬الهدايا‭ ‬حبا‭ ‬فيها‭ ‬وتقديرا‭ ‬لجهودها‭ ‬وشفقة‭ ‬على‭ ‬بعدها‭ ‬عن‭ ‬أهلها‭ ‬وليس‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬أحد‭.. ‬وبعد‭ ‬طول‭ ‬السنوات‭ ‬طلبت‭ ‬منها‭ ‬العاملة‭ ‬ان‭ ‬تحولها‭ ‬الى‭ ‬مكتب‭ ‬خدم‭ ‬لرغبتها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المكاتب‭ ‬او‭ ‬المحلات‭ ‬بدل‭ ‬البيوت‭.‬

تقول‭ ‬صديقتي‭: ‬وافقت‭ ‬بكل‭ ‬رحابة‭ ‬صدر‭ ‬ولكنني‭ ‬فوجئت‭ ‬بعد‭ ‬8‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬ذهابها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الصدفة‭ ‬البحتة‭ ‬عبر‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬انها‭ ‬تقدمت‭ ‬بشكوى‭ ‬ضدي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬محام‭ ‬وكلته‭ ‬لها‭ ‬سفارتها‭ ‬تتهمني‭ ‬فيه‭ ‬بأنني‭ ‬لم‭ ‬أسلمها‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬منذ‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬وتطالبني‭ ‬بمبلغ‭ ‬2000‭ ‬دينار‭!! ‬المصيبة‭ ‬انني‭ ‬لم‭ ‬أتلق‭ ‬اي‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬عن‭ ‬الشكوى‭ ‬او‭ ‬القضية‭ ‬المستمرة‭ ‬ضدي‭ ‬منذ‭ ‬8‭ ‬اشهر،‭ ‬اما‭ ‬الكارثة‭ ‬التي‭ ‬اكتشفتها‭ ‬فهي‭ ‬تحايل‭ ‬محامي‭ ‬العاملة‭ ‬وإعطاء‭ ‬المحكمة‭ ‬رقم‭ ‬هاتف‭ ‬او‭ ‬اتصال‭ ‬خاطئ‭ ‬لي‭ ‬بقصد‭ ‬عدم‭ ‬اعلامي‭ ‬بالقضية‭ ‬ومجرياتها‭ ‬حتى‭ ‬يحكم‭ ‬القاضي‭ ‬عليّ‭ ‬غيابيا‭ ‬وأفاجأ‭ ‬بإصدار‭ ‬أمر‭ ‬منع‭ ‬سفر‭ ‬أو‭ ‬الحجز‭ ‬على‭ ‬حسابي‭ ‬البنكي،‭ ‬ولكن‭ -‬والحمد‭ ‬لله‭- ‬اكتشفت‭ ‬القضية‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬الحكم‭ ‬وتوجهت‭ ‬الى‭ ‬القاضي‭ ‬لأشتكي‭ ‬بأنهم‭ ‬أعطوا‭ ‬المحكمة‭ ‬أرقام‭ ‬اتصال‭ ‬خاطئة،‭ ‬ولكن‭ ‬القاضي‭ ‬اكتفى‭ ‬بتعديل‭ ‬الأرقام،‭ ‬ثم‭ ‬توجهت‭ ‬الى‭ ‬مستشار‭ ‬قانوني‭ ‬كتب‭ ‬لي‭ ‬مرافعة‭ ‬ارفقت‭ ‬معها‭ ‬ادلة‭ ‬تثبت‭ ‬اني‭ ‬دفعت‭ ‬لها‭ ‬المكافأة‭ ‬وكافة‭ ‬حقوقها‭ ‬القانونية،‭ ‬ولكن‭ ‬محامية‭ ‬العاملة‭ ‬تطالب‭ ‬المحكمة‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الاثباتات‭ ‬لأني‭ ‬متأخرة‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬المادة‭ ‬132‭ (‬مع‭ ‬العلم‭ ‬بأنها‭ ‬من‭ ‬قدمت‭ ‬أرقاما‭ ‬خاطئة‭ ‬للتواصل‭ ‬معي‭)‬،‭ ‬ومازالت‭ ‬قضيتي‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬للحكم‭.‬

وأضافت‭ ‬صديقتي‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬الضحية‭ ‬الوحيدة‭ ‬للعاملة‭ ‬وسفارتها‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬الاضرار‭ ‬بالمواطن‭ ‬بقدر‭ ‬المستطاع،‭ ‬وأنها‭ ‬تعرف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصديقات‭ ‬اللاتي‭ ‬تعرضن‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬لنفس‭ ‬المشكلة،‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬العاملات‭ ‬يرجعهن‭ ‬محامي‭ ‬السفارة‭ ‬من‭ ‬المطار‭ ‬قبل‭ ‬دخولهن‭ ‬الطائرة

لرفع‭ ‬قضايا‭ ‬على‭ ‬أرباب‭ ‬العمل‭ ‬بشأن‭ ‬الرواتب‭ ‬والإجازات‭ ‬ومكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬او‭ ‬تدعي‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تستلم‭ ‬أغراضها‭ (‬بأي‭ ‬حجة‭ ‬كانت‭) ‬لمجرد‭ ‬ابتزاز‭ ‬المواطن‭ ‬وسحب‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬منهم‭.‬

في‭ ‬النهاية‭ ‬تقول‭ ‬صديقتي‭ ‬انها‭ ‬تنصح‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لديهم‭ ‬عاملة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬بالذات‭ (‬ذات‭ ‬السفارة‭ ‬المستقوية‭) ‬ان‭: ‬تتأكد‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬العاملة‭ ‬شهريا‭ ‬على‭ ‬رصيد‭ ‬استلام‭ ‬راتبها،‭ ‬وكذلك‭ ‬تأكيد‮

‬أخذها‭ ‬اجازتها‭ ‬الاسبوعية‭ ‬أو‭ ‬الشهرية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مذكور‭ ‬في‭ ‬عقدها‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ .‬

وتقوم‭ ‬بإجراء‭ ‬تحويلات‭ ‬النقود‭ ‬إلى‭ ‬بلد‭ ‬الخادمة‭ ‬بنفسك‭ ‬حتى‭ ‬يتبين‭ ‬أنك‭ ‬انت‭ ‬المرسل،‭ ‬او‭ ‬تقوم‭ ‬بتحويل‭ ‬بنكي‭ ‬من‭ ‬حسابك‭ ‬الى‭ ‬حسابها‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالأرصدة‭ ‬الى‭ ‬أبد‭ ‬الابدين،‭ ‬فالعاملة‭ ‬يمكنها‭ ‬ان‭ ‬تقاضيك‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬عقد‭ ‬عملها‭ ‬معك‭.‬

بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين‭ ‬تأكد‭ ‬أن‭ ‬توقع‭ ‬لك‭ ‬الخادمة‭ ‬على‭ ‬اقرار‭ ‬باستلامها

مستحقاتها‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬وبدل‭ ‬اجازة‭ ‬ومكافأة‭ ‬خدمة‭ ‬لعقد‭ ‬العمل‭ ‬المنتهي،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تجدد‭ ‬العقد‭ ‬وتصدر‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬جديدا‭ ‬حتى‭ ‬تحمي‭ ‬نفسك‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬ولا‭ ‬تنس‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بكل‭ ‬هذه‭ ‬الاوراق‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬تركها‭ ‬للعمل‭ ‬معك‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬مستقبلية‭.‬

وأخيرا‭ ‬ادخلوا‭ ‬الحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬مرة‭ ‬وتأكدوا‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬رفعت‭ ‬ضدكم‭ ‬وأنتم‭ ‬لا‭ ‬تعلمون‭ ‬بها‭.‬

مسكين‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬حقه‭ ‬ضايع‭ ‬في‭ ‬الطوشة،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬قانون‭ ‬قوي‭ ‬يحمي‭ ‬حقه،‭ ‬فهناك‭ ‬جنسية‭ ‬من‭ ‬عاملات‭ ‬المنازل‭ ‬اصبح‭ ‬لديهن‭ (‬لوبي‭) ‬أو‭ ‬عصابة‭ ‬لتهريبهن‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬يجلبهن‭ ‬المواطن‭ ‬ويدفع‭ ‬لهن‭ ‬دم‭ ‬قلبه‭ ‬ليعملن‭ ‬سنوات‭ ‬ويسرحن‭ ‬ويمرحن‭ ‬دون‭ ‬رقيب‭ ‬ولا‭ ‬حسيب‭ ‬ثم‭ ‬يتوجهن‭ ‬لمركز‭ ‬الشرطة‭ ‬ويطالبن‭ ‬المواطن‭ ‬الكفيل‭ ‬بثمن‭ ‬تذكرة‭ ‬العودة‭ ‬ليدفعها‭ ‬المواطن‭ ‬غصبا‭ ‬عن‭ ‬خشمه‭ ‬للعاملة‭ ‬الهاربة‭ ‬لتسافر‭ ‬معززة‭ ‬مكرمة‭ ‬دون‭ ‬دفع‭ ‬اي‭ ‬مخالفة‭ ‬لهروبها،‭ ‬اما‭ ‬الجنسية‭ ‬الأخرى‭ ‬فسفارتها‭ ‬اصبحت‭ ‬تملي‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬شروطا‭ ‬تعجيزية‭ ‬احيانا‭ ‬بل‭ ‬ووكلت‭ ‬محاميا‭ ‬شغلته‭ ‬الأساسية‭ ‬حلب‭ ‬جيب‭ ‬المواطن‭ ‬المسكين‭...‬

كلمة‭ ‬اخيرة‭: ‬نحن‭ ‬مع‭ ‬مطالبة‭ ‬اي‭ ‬سفارة‭ ‬بحقوق‭ ‬مواطنيها‭ ‬من‭ ‬عمال،‭ ‬ولكن‭ ‬يا‭ ‬أيها‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أين‭ ‬حقوق‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني؟‭ ‬من‭ ‬يحميه‭ ‬من‭ ‬تحايل‭ ‬بعض‭ ‬العمال؟‭ ‬أين‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يحمي‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني؟؟‭ ‬

وللحديث‭ ‬بقية‭..‬