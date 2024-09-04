حقوق المواطن البحريني في الطوشة؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بموووووت من القهر اختي لازم تكتبين عن موضوع العاملات اللي من ديرة السفارة اللي مقويتهم واللي تحاول انها تطلع من رب العمل فلوس بالحق أو بالباطل...
بهذه الكلمات بدأت صديقتي كلامها معي قبل السلام من شدة توترها وغضبها من العاملة التي كانت تعمل عندها لأكثر من 10 سنوات وتعاملها معاملة الأخت، تحتفل بكل مناسباتها وتهديها أغلى الهدايا حبا فيها وتقديرا لجهودها وشفقة على بعدها عن أهلها وليس خوفا من أحد.. وبعد طول السنوات طلبت منها العاملة ان تحولها الى مكتب خدم لرغبتها في العمل في المكاتب او المحلات بدل البيوت.
تقول صديقتي: وافقت بكل رحابة صدر ولكنني فوجئت بعد 8 اشهر من ذهابها عن طريق الصدفة البحتة عبر الحكومة الإلكترونية انها تقدمت بشكوى ضدي عن طريق محام وكلته لها سفارتها تتهمني فيه بأنني لم أسلمها مكافأة نهاية الخدمة منذ تسع سنوات وتطالبني بمبلغ 2000 دينار!! المصيبة انني لم أتلق اي دعوة من المحكمة عن الشكوى او القضية المستمرة ضدي منذ 8 اشهر، اما الكارثة التي اكتشفتها فهي تحايل محامي العاملة وإعطاء المحكمة رقم هاتف او اتصال خاطئ لي بقصد عدم اعلامي بالقضية ومجرياتها حتى يحكم القاضي عليّ غيابيا وأفاجأ بإصدار أمر منع سفر أو الحجز على حسابي البنكي، ولكن -والحمد لله- اكتشفت القضية قبل إصدار الحكم وتوجهت الى القاضي لأشتكي بأنهم أعطوا المحكمة أرقام اتصال خاطئة، ولكن القاضي اكتفى بتعديل الأرقام، ثم توجهت الى مستشار قانوني كتب لي مرافعة ارفقت معها ادلة تثبت اني دفعت لها المكافأة وكافة حقوقها القانونية، ولكن محامية العاملة تطالب المحكمة بعدم قبول الاثباتات لأني متأخرة على اساس المادة 132 (مع العلم بأنها من قدمت أرقاما خاطئة للتواصل معي)، ومازالت قضيتي في المحكمة للحكم.
وأضافت صديقتي أنها ليست الضحية الوحيدة للعاملة وسفارتها التي تحاول الاضرار بالمواطن بقدر المستطاع، وأنها تعرف العديد من الصديقات اللاتي تعرضن في الفترة الاخيرة لنفس المشكلة، إلى درجة ان هناك بعض العاملات يرجعهن محامي السفارة من المطار قبل دخولهن الطائرة
لرفع قضايا على أرباب العمل بشأن الرواتب والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة او تدعي انها لم تستلم أغراضها (بأي حجة كانت) لمجرد ابتزاز المواطن وسحب مبلغ مالي منهم.
في النهاية تقول صديقتي انها تنصح كل من لديهم عاملة من هذا البلد بالذات (ذات السفارة المستقوية) ان: تتأكد من توقيع العاملة شهريا على رصيد استلام راتبها، وكذلك تأكيد
أخذها اجازتها الاسبوعية أو الشهرية كما هو مذكور في عقدها مع السفارة .
وتقوم بإجراء تحويلات النقود إلى بلد الخادمة بنفسك حتى يتبين أنك انت المرسل، او تقوم بتحويل بنكي من حسابك الى حسابها مع الاحتفاظ بالأرصدة الى أبد الابدين، فالعاملة يمكنها ان تقاضيك حتى بعد مرور 10 سنوات من انتهاء عقد عملها معك.
بعد انتهاء عقد العمل لمدة سنتين تأكد أن توقع لك الخادمة على اقرار باستلامها
مستحقاتها كاملة من رواتب وبدل اجازة ومكافأة خدمة لعقد العمل المنتهي، قبل ان تجدد العقد وتصدر تصريح عمل جديدا حتى تحمي نفسك في المستقبل، ولا تنس الاحتفاظ بكل هذه الاوراق الى ما بعد تركها للعمل معك لمدة عشر سنوات مستقبلية.
وأخيرا ادخلوا الحكومة الالكترونية كل شهر مرة وتأكدوا من القضايا التي يمكن ان قد تكون رفعت ضدكم وأنتم لا تعلمون بها.
مسكين المواطن البحريني حقه ضايع في الطوشة، بسبب عدم وجود قانون قوي يحمي حقه، فهناك جنسية من عاملات المنازل اصبح لديهن (لوبي) أو عصابة لتهريبهن بعد ان يجلبهن المواطن ويدفع لهن دم قلبه ليعملن سنوات ويسرحن ويمرحن دون رقيب ولا حسيب ثم يتوجهن لمركز الشرطة ويطالبن المواطن الكفيل بثمن تذكرة العودة ليدفعها المواطن غصبا عن خشمه للعاملة الهاربة لتسافر معززة مكرمة دون دفع اي مخالفة لهروبها، اما الجنسية الأخرى فسفارتها اصبحت تملي على المواطن شروطا تعجيزية احيانا بل ووكلت محاميا شغلته الأساسية حلب جيب المواطن المسكين...
كلمة اخيرة: نحن مع مطالبة اي سفارة بحقوق مواطنيها من عمال، ولكن يا أيها المسؤولون في مملكة البحرين أين حقوق المواطن البحريني؟ من يحميه من تحايل بعض العمال؟ أين القانون الذي يحمي المواطن البحريني؟؟
وللحديث بقية..
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