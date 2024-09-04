Thursday, 05 September 2024 04:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حقوق المواطن البحريني في الطوشة؟

9/4/2024 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بموووووت‭ ‬من‭ ‬القهر‭ ‬اختي‭ ‬لازم‭ ‬تكتبين‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬العاملات‭ ‬اللي‭ ‬من‭ ‬ديرة‭ ‬السفارة‭ ‬اللي‭ ‬مقويتهم‭ ‬واللي‭ ‬تحاول‭ ‬انها‭ ‬تطلع‭ ‬من‭ ‬رب‭ ‬العمل‭ ‬فلوس‭ ‬بالحق‭ ‬أو‭ ‬بالباطل‭...‬

بهذه‭ ‬الكلمات‭ ‬بدأت‭ ‬صديقتي‭ ‬كلامها‭ ‬معي‭ ‬قبل‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬شدة‭ ‬توترها‭ ‬وغضبها‭ ‬من‭ ‬العاملة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬عندها‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وتعاملها‭ ‬معاملة‭ ‬الأخت،‭ ‬تحتفل‭ ‬بكل‭ ‬مناسباتها‭ ‬وتهديها‭ ‬أغلى‭ ‬الهدايا‭ ‬حبا‭ ‬فيها‭ ‬وتقديرا‭ ‬لجهودها‭ ‬وشفقة‭ ‬على‭ ‬بعدها‭ ‬عن‭ ‬أهلها‭ ‬وليس‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬أحد‭.. ‬وبعد‭ ‬طول‭ ‬السنوات‭ ‬طلبت‭ ‬منها‭ ‬العاملة‭ ‬ان‭ ‬تحولها‭ ‬الى‭ ‬مكتب‭ ‬خدم‭ ‬لرغبتها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المكاتب‭ ‬او‭ ‬المحلات‭ ‬بدل‭ ‬البيوت‭.‬

تقول‭ ‬صديقتي‭: ‬وافقت‭ ‬بكل‭ ‬رحابة‭ ‬صدر‭ ‬ولكنني‭ ‬فوجئت‭ ‬بعد‭ ‬8‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬ذهابها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الصدفة‭ ‬البحتة‭ ‬عبر‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬انها‭ ‬تقدمت‭ ‬بشكوى‭ ‬ضدي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬محام‭ ‬وكلته‭ ‬لها‭ ‬سفارتها‭ ‬تتهمني‭ ‬فيه‭ ‬بأنني‭ ‬لم‭ ‬أسلمها‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬منذ‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬وتطالبني‭ ‬بمبلغ‭ ‬2000‭ ‬دينار‭!! ‬المصيبة‭ ‬انني‭ ‬لم‭ ‬أتلق‭ ‬اي‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬عن‭ ‬الشكوى‭ ‬او‭ ‬القضية‭ ‬المستمرة‭ ‬ضدي‭ ‬منذ‭ ‬8‭ ‬اشهر،‭ ‬اما‭ ‬الكارثة‭ ‬التي‭ ‬اكتشفتها‭ ‬فهي‭ ‬تحايل‭ ‬محامي‭ ‬العاملة‭ ‬وإعطاء‭ ‬المحكمة‭ ‬رقم‭ ‬هاتف‭ ‬او‭ ‬اتصال‭ ‬خاطئ‭ ‬لي‭ ‬بقصد‭ ‬عدم‭ ‬اعلامي‭ ‬بالقضية‭ ‬ومجرياتها‭ ‬حتى‭ ‬يحكم‭ ‬القاضي‭ ‬عليّ‭ ‬غيابيا‭ ‬وأفاجأ‭ ‬بإصدار‭ ‬أمر‭ ‬منع‭ ‬سفر‭ ‬أو‭ ‬الحجز‭ ‬على‭ ‬حسابي‭ ‬البنكي،‭ ‬ولكن‭ -‬والحمد‭ ‬لله‭- ‬اكتشفت‭ ‬القضية‭ ‬قبل‭ ‬إصدار‭ ‬الحكم‭ ‬وتوجهت‭ ‬الى‭ ‬القاضي‭ ‬لأشتكي‭ ‬بأنهم‭ ‬أعطوا‭ ‬المحكمة‭ ‬أرقام‭ ‬اتصال‭ ‬خاطئة،‭ ‬ولكن‭ ‬القاضي‭ ‬اكتفى‭ ‬بتعديل‭ ‬الأرقام،‭ ‬ثم‭ ‬توجهت‭ ‬الى‭ ‬مستشار‭ ‬قانوني‭ ‬كتب‭ ‬لي‭ ‬مرافعة‭ ‬ارفقت‭ ‬معها‭ ‬ادلة‭ ‬تثبت‭ ‬اني‭ ‬دفعت‭ ‬لها‭ ‬المكافأة‭ ‬وكافة‭ ‬حقوقها‭ ‬القانونية،‭ ‬ولكن‭ ‬محامية‭ ‬العاملة‭ ‬تطالب‭ ‬المحكمة‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الاثباتات‭ ‬لأني‭ ‬متأخرة‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬المادة‭ ‬132‭ (‬مع‭ ‬العلم‭ ‬بأنها‭ ‬من‭ ‬قدمت‭ ‬أرقاما‭ ‬خاطئة‭ ‬للتواصل‭ ‬معي‭)‬،‭ ‬ومازالت‭ ‬قضيتي‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬للحكم‭.‬

وأضافت‭ ‬صديقتي‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬الضحية‭ ‬الوحيدة‭ ‬للعاملة‭ ‬وسفارتها‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬الاضرار‭ ‬بالمواطن‭ ‬بقدر‭ ‬المستطاع،‭ ‬وأنها‭ ‬تعرف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الصديقات‭ ‬اللاتي‭ ‬تعرضن‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬لنفس‭ ‬المشكلة،‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬العاملات‭ ‬يرجعهن‭ ‬محامي‭ ‬السفارة‭ ‬من‭ ‬المطار‭ ‬قبل‭ ‬دخولهن‭ ‬الطائرة
لرفع‭ ‬قضايا‭ ‬على‭ ‬أرباب‭ ‬العمل‭ ‬بشأن‭ ‬الرواتب‭ ‬والإجازات‭ ‬ومكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬او‭ ‬تدعي‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تستلم‭ ‬أغراضها‭ (‬بأي‭ ‬حجة‭ ‬كانت‭) ‬لمجرد‭ ‬ابتزاز‭ ‬المواطن‭ ‬وسحب‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬منهم‭.‬

في‭ ‬النهاية‭ ‬تقول‭ ‬صديقتي‭ ‬انها‭ ‬تنصح‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لديهم‭ ‬عاملة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬بالذات‭ (‬ذات‭ ‬السفارة‭ ‬المستقوية‭) ‬ان‭: ‬تتأكد‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬العاملة‭ ‬شهريا‭ ‬على‭ ‬رصيد‭ ‬استلام‭ ‬راتبها،‭ ‬وكذلك‭ ‬تأكيد‮
‬أخذها‭ ‬اجازتها‭ ‬الاسبوعية‭ ‬أو‭ ‬الشهرية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مذكور‭ ‬في‭ ‬عقدها‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ .‬

وتقوم‭ ‬بإجراء‭ ‬تحويلات‭ ‬النقود‭ ‬إلى‭ ‬بلد‭ ‬الخادمة‭ ‬بنفسك‭ ‬حتى‭ ‬يتبين‭ ‬أنك‭ ‬انت‭ ‬المرسل،‭ ‬او‭ ‬تقوم‭ ‬بتحويل‭ ‬بنكي‭ ‬من‭ ‬حسابك‭ ‬الى‭ ‬حسابها‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالأرصدة‭ ‬الى‭ ‬أبد‭ ‬الابدين،‭ ‬فالعاملة‭ ‬يمكنها‭ ‬ان‭ ‬تقاضيك‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬عقد‭ ‬عملها‭ ‬معك‭.‬

بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين‭ ‬تأكد‭ ‬أن‭ ‬توقع‭ ‬لك‭ ‬الخادمة‭ ‬على‭ ‬اقرار‭ ‬باستلامها
مستحقاتها‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬وبدل‭ ‬اجازة‭ ‬ومكافأة‭ ‬خدمة‭ ‬لعقد‭ ‬العمل‭ ‬المنتهي،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تجدد‭ ‬العقد‭ ‬وتصدر‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬جديدا‭ ‬حتى‭ ‬تحمي‭ ‬نفسك‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬ولا‭ ‬تنس‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بكل‭ ‬هذه‭ ‬الاوراق‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬تركها‭ ‬للعمل‭ ‬معك‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬مستقبلية‭.‬

وأخيرا‭ ‬ادخلوا‭ ‬الحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬كل‭ ‬شهر‭ ‬مرة‭ ‬وتأكدوا‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬رفعت‭ ‬ضدكم‭ ‬وأنتم‭ ‬لا‭ ‬تعلمون‭ ‬بها‭.‬

مسكين‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬حقه‭ ‬ضايع‭ ‬في‭ ‬الطوشة،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬قانون‭ ‬قوي‭ ‬يحمي‭ ‬حقه،‭ ‬فهناك‭ ‬جنسية‭ ‬من‭ ‬عاملات‭ ‬المنازل‭ ‬اصبح‭ ‬لديهن‭ (‬لوبي‭) ‬أو‭ ‬عصابة‭ ‬لتهريبهن‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬يجلبهن‭ ‬المواطن‭ ‬ويدفع‭ ‬لهن‭ ‬دم‭ ‬قلبه‭ ‬ليعملن‭ ‬سنوات‭ ‬ويسرحن‭ ‬ويمرحن‭ ‬دون‭ ‬رقيب‭ ‬ولا‭ ‬حسيب‭ ‬ثم‭ ‬يتوجهن‭ ‬لمركز‭ ‬الشرطة‭ ‬ويطالبن‭ ‬المواطن‭ ‬الكفيل‭ ‬بثمن‭ ‬تذكرة‭ ‬العودة‭ ‬ليدفعها‭ ‬المواطن‭ ‬غصبا‭ ‬عن‭ ‬خشمه‭ ‬للعاملة‭ ‬الهاربة‭ ‬لتسافر‭ ‬معززة‭ ‬مكرمة‭ ‬دون‭ ‬دفع‭ ‬اي‭ ‬مخالفة‭ ‬لهروبها،‭ ‬اما‭ ‬الجنسية‭ ‬الأخرى‭ ‬فسفارتها‭ ‬اصبحت‭ ‬تملي‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬شروطا‭ ‬تعجيزية‭ ‬احيانا‭ ‬بل‭ ‬ووكلت‭ ‬محاميا‭ ‬شغلته‭ ‬الأساسية‭ ‬حلب‭ ‬جيب‭ ‬المواطن‭ ‬المسكين‭...‬

كلمة‭ ‬اخيرة‭: ‬نحن‭ ‬مع‭ ‬مطالبة‭ ‬اي‭ ‬سفارة‭ ‬بحقوق‭ ‬مواطنيها‭ ‬من‭ ‬عمال،‭ ‬ولكن‭ ‬يا‭ ‬أيها‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أين‭ ‬حقوق‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني؟‭ ‬من‭ ‬يحميه‭ ‬من‭ ‬تحايل‭ ‬بعض‭ ‬العمال؟‭ ‬أين‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬يحمي‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني؟؟‭ ‬

وللحديث‭ ‬بقية‭..‬

MENAFN04092024000055011008ID1108637852

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث