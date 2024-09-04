(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مازالت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تواصل جهودها من أجل تقدم المرأة وتمكينها وتشجيع المؤسسات التي تعمل بها المرأة على الاهتمام بالمرأة وتدريبها وتطوير قدراتها وتحسين أوضاعها.
ومن بين جوانب الاهتمام هذه جاءت جائزة صاحبة السمو لتقدم المرأة البحرينية للمؤسسات الرسمية والخاصة وللأفراد الداعمين للمرأة والحريصين على تطوير قدراتها وتمكينها من أجل تشيع هذه المؤسسات على القيام بدورهم تجاه تقدم المرأة وتحسين أوضاعها في المجتمع وفي مؤسسات العمل.
وقد صدر عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تعديل قرار بشأن تحديد مستويات ومزايا جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتقدم المرأة البحرينية.
ونص القرار على تحديد مستويات ومزايا الجائزة عن فئة الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بحيث تمنح الجهة الفائزة عدة مميزات؛ منها مكافأة مادية تخصص لدعم مشاريع أو برامج تدريبية خاصة بالمرأة العاملة، ودرع يحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير تقدم من رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، كما يحق للمؤسسة الفائزة رفع شعار الجائزة على مبنى المؤسسة طوال المدة المسموحة لذلك وهي مدة سنتين.
ولا شك أن هذه الجائزة والفوز بها له دوره في تشجيع المؤسسات الرسمية والأهلية على الاهتمام بالمرأة وتطوير أوضاعها داخل العمل.
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