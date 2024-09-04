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جائزة

9/4/2024 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مازالت‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬وتمكينها‭ ‬وتشجيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بها‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالمرأة‭ ‬وتدريبها‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتها‭ ‬وتحسين‭ ‬أوضاعها‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬جوانب‭ ‬الاهتمام‭ ‬هذه‭ ‬جاءت‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬وللأفراد‭ ‬الداعمين‭ ‬للمرأة‭ ‬والحريصين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتها‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشيع‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بدورهم‭ ‬تجاه‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬وتحسين‭ ‬أوضاعها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وفي‭ ‬مؤسسات‭ ‬العمل‭.‬

وقد‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬تعديل‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬مستويات‭ ‬ومزايا‭ ‬جائزة‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬مستويات‭ ‬ومزايا‭ ‬الجائزة‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بحيث‭ ‬تمنح‭ ‬الجهة‭ ‬الفائزة‭ ‬عدة‭ ‬مميزات؛‭ ‬منها‭ ‬مكافأة‭ ‬مادية‭ ‬تخصص‭ ‬لدعم‭ ‬مشاريع‭ ‬أو‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬خاصة‭ ‬بالمرأة‭ ‬العاملة،‭ ‬ودرع‭ ‬يحمل‭ ‬شعار‭ ‬الجائزة‭ ‬وشهادة‭ ‬تقدير‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬كما‭ ‬يحق‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الفائزة‭ ‬رفع‭ ‬شعار‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬المؤسسة‭ ‬طوال‭ ‬المدة‭ ‬المسموحة‭ ‬لذلك‭ ‬وهي‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬والفوز‭ ‬بها‭ ‬له‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالمرأة‭ ‬وتطوير‭ ‬أوضاعها‭ ‬داخل‭ ‬العمل‭.‬

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