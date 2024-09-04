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احتجاز جريتا تونبرج في مظاهرة موالية للفلسطينيين في كوبنهاجن

9/4/2024 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتجزت‭ ‬شرطة‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬الناشطة‭ ‬السويدية‭ ‬المعنية‭ ‬بالمناخ‭ ‬جريتا‭ ‬تونبرج‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مظاهرة‭ ‬موالية‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الدنماركية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬وظهرت‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفتا‭ ‬بوليتيكن‭ ‬وإكسترا‭ ‬بلادت‭ ‬والشرطة‭ ‬تقتاد‭ ‬الناشطة‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬وفي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرته‭ ‬منظمات‭ ‬احتجاجية‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬انسجام‭. ‬وكانت‭ ‬ترتدي‭ ‬الكوفية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬حينها‭. ‬وردد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الآخرون‭ ‬‮«‬أنت‭ ‬لست‭ ‬بمفردك‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬أخذها‭ ‬من‭ ‬المظاهرة‭ ‬أمام‭ ‬المبنى‭ ‬الإداري‭ ‬لجامعة‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الكنيس‭ ‬اليهودي‭ ‬الكبير‭. ‬وأعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬اعتقال‭ ‬ستة‭ ‬متظاهرين‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬بدون‭ ‬ذكر‭ ‬اسم‭ ‬تونبرج‭. ‬وأفاد‭ ‬المنشور‭ ‬بأنهم‭ ‬سوف‭ ‬يواجهون‭ ‬اتهامات‭ ‬بتكدير‭ ‬السلم‭ ‬العام‭. ‬وشاركت‭ ‬تونبرج‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬للمظاهرة‭ ‬عبر‭ ‬إنستجرام،‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬الاحتجاج‭ ‬يقام‭ ‬لأن‭ ‬الجامعة‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬مطالب‭ ‬بمقاطعة‭ ‬أكاديمية‭ ‬مؤسسية‭. ‬وقالت‭ ‬تونبرج‭ ‬إن‭ ‬جامعة‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬كل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

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