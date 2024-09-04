احتجاز جريتا تونبرج في مظاهرة موالية للفلسطينيين في كوبنهاجن
التاريخ
9/4/2024 7:11:43 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
احتجزت شرطة كوبنهاجن الناشطة السويدية المعنية بالمناخ جريتا تونبرج خلال مشاركتها في مظاهرة موالية للفلسطينيين في العاصمة الدنماركية أمس الأربعاء. وظهرت في صور نشرتها صحيفتا بوليتيكن وإكسترا بلادت والشرطة تقتاد الناشطة (21 عاما) وفي مقطع فيديو نشرته منظمات احتجاجية على تطبيق انسجام. وكانت ترتدي الكوفية الفلسطينية حينها. وردد المتظاهرون الآخرون «أنت لست بمفردك» فيما تم أخذها من المظاهرة أمام المبنى الإداري لجامعة كوبنهاجن التي تقع في وسط المدينة بالقرب من الكنيس اليهودي الكبير. وأعلنت الشرطة اعتقال ستة متظاهرين في منشور عبر منصة إكس بدون ذكر اسم تونبرج. وأفاد المنشور بأنهم سوف يواجهون اتهامات بتكدير السلم العام. وشاركت تونبرج مقاطع فيديو للمظاهرة عبر إنستجرام، قائلة إن الاحتجاج يقام لأن الجامعة لم ترد على مطالب بمقاطعة أكاديمية مؤسسية. وقالت تونبرج إن جامعة كوبنهاجن بحاجة إلى وقف كل التعاون مع الجامعات الإسرائيلية بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
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