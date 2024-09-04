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إعفاء قائد مدمرة أمريكية من منصبه بسبب صورة

9/4/2024 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعفت‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قائد‭ ‬مدمرة‭ ‬تسهم‭ ‬بحماية‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الموجودة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثارت‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬بدا‭ ‬فيها‭ ‬وهو‭ ‬يطلق‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬رشاش‭ ‬مثبت‭ ‬به‭ ‬منظار‭ ‬معكوس‭ ‬سخرية‭ ‬وتشكيكًا‭ ‬بمهاراته‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬البحرية‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سان‭ ‬دييغو‭ ‬يونيون‭-‬تريبيون‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الكابتن‭ ‬كاميرون‭ ‬ياست،‭ ‬قائد‭ ‬المدمرة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إس‭ ‬إس‭ ‬جون‭ ‬مكين‮»‬،‭ ‬أعفي‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬ظهوره‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬وهو‭ ‬يطلق‭ ‬النار‭ ‬برشاش‭ ‬مزود‭ ‬بمنظار‭ ‬موجه‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬أسوشييتد‭ ‬برس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬ياست‭ ‬أعفي‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬فقدان‭ ‬الثقة‭ ‬بقدرته‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬المدمرة‭ ‬المزودة‭ ‬بالصواريخ‭ ‬الموجهة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬عمان‭.‬

وفي‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬نشرت‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬إنستجرام‭ ‬صورة‭ ‬تُظهر‭ ‬ياست‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬بندقية،‭ ‬ويحدق‭ ‬بمنظار‭ ‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬أنه‭ ‬مُثبت‭ ‬بشكل‭ ‬عكسي‭.‬

وتعد‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬روزفلت‭ ‬السفينة‭ ‬الرائدة‭ ‬لمجموعة‭ ‬هجومية‭ ‬شملت‭ ‬أخيرًا‭ ‬ثلاث‭ ‬مدمرات‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬أرلي‭ ‬بيرك،‭ ‬وهي‭ ‬سفن‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬ملياري‭ ‬دولار،‭ ‬ومصممة‭ ‬لحماية‭ ‬حاملات‭ ‬الطائرات‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الجو‭ ‬والبحر‭ ‬والبر‭. ‬

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