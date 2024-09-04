إعفاء قائد مدمرة أمريكية من منصبه بسبب صورة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعفت البحرية الأمريكية قائد مدمرة تسهم بحماية حاملة الطائرات الموجودة حاليا في الشرق الأوسط، بعد أن أثارت صورة له بدا فيها وهو يطلق النار من رشاش مثبت به منظار معكوس سخرية وتشكيكًا بمهاراته على وسائل التواصل من عناصر في البحرية.
وذكرت صحيفة «سان دييغو يونيون-تريبيون» أن الكابتن كاميرون ياست، قائد المدمرة «يو إس إس جون مكين»، أعفي من الخدمة بعد نحو أربعة أشهر من ظهوره في صورة وهو يطلق النار برشاش مزود بمنظار موجه بشكل غير صحيح.
وقالت وكالة «أسوشييتد برس» إن البحرية الأمريكية ذكرت أن ياست أعفي من منصبه «بسبب فقدان الثقة بقدرته على قيادة المدمرة المزودة بالصواريخ الموجهة» التي توجد حاليا في خليج عمان.
وفي أبريل الماضي نشرت البحرية الأمريكية على حسابها الرسمي في إنستجرام صورة تُظهر ياست وهو يحمل بندقية، ويحدق بمنظار كان واضحا أنه مُثبت بشكل عكسي.
وتعد حاملة الطائرات روزفلت السفينة الرائدة لمجموعة هجومية شملت أخيرًا ثلاث مدمرات من فئة أرلي بيرك، وهي سفن تبلغ قيمتها ملياري دولار، ومصممة لحماية حاملات الطائرات من الهجمات عن طريق الجو والبحر والبر.
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