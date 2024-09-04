العراق.. مقترح برلماني لعقد دورات ((إلزامية)) للمقبلين على الزواج‎

العراق.. مقترح برلماني لعقد دورات ((إلزامية)) للمقبلين على الزواج
التاريخ
9/4/2024 7:11:43 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تقدمت لجنة المرأة والطفولة في البرلمان العراقي بمقترح لعقد دورات تثقيفية «إلزامية» للمقبلين على الزواج؛ بهدف نشر الوعي حول حقوق وواجبات كل من المرأة والرجل، والحد من حالات العنف الأسري. وقالت رئيسة اللجنة دنيا الشمري لـ«إرم نيوز» إن «معدلات العنف الأسري في البلاد تصاعدت بشكل مخيف، مع تسجيل المحاكم أرقاما قياسية في نسب الطلاق، وكل ذلك ناجم عن نقص الوعي لدى المتزوجين، وخصوصاً أن غالبية حالات الزواج اليوم هي لصغار السن، لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً». وأضافت أن «ارتفاع معدلات الطلاق والعنف الأسري دفعنا في لجنة المرأة والطفولة إلى تقديم مقترح لإلزام المقبلين على الزواج للدخول بدورة تثقيفية مدة شهر واحد يحاضر فيها مختصون في علم الاجتماع؛ للتعريف بالعنف الأسري وطرق إدامة العلاقات الزوجية، وتجاوز المشكلات وحلها».
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في مايو الماضي تسجيل ما يقارب14
ألف دعوى عنف أسري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024. ودعت الشمري «مجلس النواب للنظر جدياً في مقترح القرار وتأطيره بقانون ينظم الأسرة في البلاد، بهدف خلق مجتمع قادر على تكوين الأسر بصورة صحيحة، والتقليل من حالات العنف الأسري والطلاق».
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