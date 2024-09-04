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العراق.. مقترح برلماني لعقد دورات ((إلزامية)) للمقبلين على الزواج‎

9/4/2024 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقدمت‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬والطفولة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬بمقترح‭ ‬لعقد‭ ‬دورات‭ ‬تثقيفية‭ ‬‮«‬إلزامية‮»‬‭ ‬للمقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج؛‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬حقوق‭ ‬وواجبات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المرأة‭ ‬والرجل،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬دنيا‭ ‬الشمري‭ ‬لـ«إرم‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬معدلات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬تصاعدت‭ ‬بشكل‭ ‬مخيف،‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬المحاكم‭ ‬أرقاما‭ ‬قياسية‭ ‬في‭ ‬نسب‭ ‬الطلاق،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬نقص‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬المتزوجين،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬حالات‭ ‬الزواج‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬لصغار‭ ‬السن،‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬أعمارهم‭ ‬18‭ ‬عاماً‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬الطلاق‭ ‬والعنف‭ ‬الأسري‭ ‬دفعنا‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬والطفولة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مقترح‭ ‬لإلزام‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬للدخول‭ ‬بدورة‭ ‬تثقيفية‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬يحاضر‭ ‬فيها‭ ‬مختصون‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع؛‭ ‬للتعريف‭ ‬بالعنف‭ ‬الأسري‭ ‬وطرق‭ ‬إدامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الزوجية،‭ ‬وتجاوز‭ ‬المشكلات‭ ‬وحلها‮»‬‭.‬‮
‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬تسجيل‭ ‬ما‭ ‬يقارب14‭
‬ألف‭ ‬دعوى‭ ‬عنف‭ ‬أسري‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬2024‭. ‬ودعت‭ ‬الشمري‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬للنظر‭ ‬جدياً‭ ‬في‭ ‬مقترح‭ ‬القرار‭ ‬وتأطيره‭ ‬بقانون‭ ‬ينظم‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬مجتمع‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬الأسر‭ ‬بصورة‭ ‬صحيحة،‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬العنف‭ ‬الأسري‭ ‬والطلاق‮»‬‭.‬

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