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وزير الإعلام يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الخريجين ويشيد بأهدافه النبيلة

9/4/2024 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬أمس،‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أحمد‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬يونس‭ ‬سلمان‭ ‬الغيص‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬بوزارة‭ ‬الإعلام‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أثنى‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬المشهد‭ ‬الشبابي‭ ‬والثقافي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬النادي،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬رؤيته‭ ‬وأهدافه‭ ‬النبيلة‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬يمثل‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بتاريخها‭ ‬العريق‭ ‬والممتد‭ ‬عبر‭ ‬عقود،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للنادي‭ ‬ومجلس‭ ‬إدارته‭ ‬استمرار‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أحمد‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسعادة‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬الحركة‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬وتطور‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬كافة‭. ‬

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