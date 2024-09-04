وزير الإعلام يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الخريجين ويشيد بأهدافه النبيلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام في مكتبه أمس، عبداللطيف أحمد الزياني رئيس مجلس إدارة نادي الخريجين، وذلك بحضور يونس سلمان الغيص الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون بوزارة الإعلام.
وخلال اللقاء، أثنى وزير الإعلام على الدور الحيوي الذي يلعبه نادي الخريجين في إثراء المشهد الشبابي والثقافي والاجتماعي بمملكة البحرين، مشيدًا بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ينظمها النادي، والتي تعكس رؤيته وأهدافه النبيلة لخدمة الوطن.
وأكد الوزير أن نادي الخريجين يمثل إحدى المؤسسات الأدبية والثقافية والاجتماعية الرائدة في مملكة البحرين، والتي تتميز بتاريخها العريق والممتد عبر عقود، متمنيًا للنادي ومجلس إدارته استمرار النجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه في المجالات الأدبية والثقافية والاجتماعية.
من جانبه، أعرب عبداللطيف أحمد الزياني رئيس مجلس إدارة نادي الخريجين عن خالص شكره وتقديره لسعادة وزير الإعلام على هذا اللقاء، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في تسليط الضوء على ما تشهده الحركة الثقافية والاجتماعية في مملكة البحرين من نهضة وتطور على المستويات كافة.
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