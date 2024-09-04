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((نساء فاتنات ورجال بملامح جذابة)).. الصين تحذر طلاب الجامعات من الجواسيس الأجانب

9/4/2024 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نصحت‭ ‬أعلى‭ ‬هيئة‭ ‬للاستخبارات‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬الطلاب‭ ‬الذي‭ ‬لديهم‭ ‬إمكانية‭ ‬وصول‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬حساسة‭ ‬بتوخي‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬‮«‬الرجال‭ ‬ذوي‭ ‬الملامح‭ ‬الجذابة‭ ‬والنساء‭ ‬الفاتنات‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يتلاعبون‭ ‬بمشاعرهم‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لاجتذابهم‭ ‬للتجسس‭ ‬لصالح‭ ‬جهات‭ ‬أجنبية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعرض‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬للخطر‭. ‬

وأصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬الصينية‭ ‬أمس‭ ‬تحذيرات‭ ‬مفصلة‭ ‬للطلاب‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬وي‭ ‬تشات‭)‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬طرقا‭ ‬متعددة‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬التلاعب‭ ‬بهم‭ ‬واستدراجهم‭ ‬لتقديم‭ ‬معلومات‭ ‬حساسة‭. ‬

وأفادت‭ ‬بأن‭ ‬تحقيقات‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬عمليات‭ ‬استقطاب‭ ‬موجهة‭ ‬الى‭ ‬الطلاب‭ ‬الشباب‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬ينفذها‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأجنبية‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬يستغلون‭ ‬الفضول‭ ‬القوي‭ ‬للشباب‭ ‬ورغبتهم‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬أشياء‭ ‬جديدة‮»‬‭.
‬وتشدد‭ ‬الصين‭ ‬الإجراءات‭ ‬ضد‭ ‬التهديدات‭ ‬المحتملة‭ ‬لأمنها‭ ‬القومي‭ ‬إذ‭ ‬أصدرت‭ ‬عدة‭ ‬تحذيرات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لمواطنيها‭ ‬وكشفت‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬تجسس‭ ‬رصدتها‭.
‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬وكالات‭ ‬المخابرات‭ ‬الأجنبية‭ ‬يستهدفون‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬بحثية‭ ‬علمية‭ ‬سرية‭ ‬وحساسة،‭ ‬ويتنكرون‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬باحثين‭ ‬جامعيين‭ ‬وموظفين‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬وشركات‭ ‬استشارات‭. ‬

وأضافت‭ ‬أنهم‭ ‬يغوون‭ ‬الطلاب‭ ‬الشباب‭ ‬‮«‬بفرص‭ ‬عمل‭ ‬بدوام‭ ‬جزئي‭ ‬وبأجر‭ ‬مرتفع‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬أبحاث‭ ‬السوق‭ ‬والتبادل‭ ‬الأكاديمي‮»‬،‭ ‬حتى‭ ‬أنهم‭ ‬يظهرون‭ ‬للشباب‭ ‬والشابات‭ ‬‮«‬كرجال‭ ‬بملامح‭ ‬جذابة‭ ‬ونساء‭ ‬فاتنات،‭ ‬ويبدون‭ ‬لهم‭ ‬مشاعر‭ ‬حب‭ ‬دافئة‭ ‬واهتماما‭ ‬لاستدراج‭ ‬الطلاب‭ ‬إلى‭ ‬فخ‭ ‬الحب‭ ‬المزيف‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬تقدم‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬تفاصيل‭ ‬محددة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬جهات‭ ‬أجنبية‭ ‬تستهدف‭ ‬الطلاب‭. ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يتسن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعقيب‭ ‬منها‭. ‬

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