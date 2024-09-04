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الأردن يحلم بكأس العالم

9/4/2024 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عمان‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يطوي‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬صفحة‭ ‬إنجازه‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬حل‭ ‬فيها‭ ‬وصيفاً‭ ‬للمنتخب‭ ‬القطري‭ ‬ويفتح‭ ‬أخرى‭ ‬عنوانها‭ ‬حلم‭ ‬الوصول‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

ينطلق‭ ‬مشوار‭ ‬‮«‬النشامى‮»‬‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬الحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك،‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬بمواجهة‭ ‬ضيفه‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬عمان‭ ‬الدولي‭. ‬ويتطلع‭ ‬الأردن‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نتيجة‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬عندما‭ ‬بلغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬قطر‭ ‬المضيفة‭ ‬1‭-‬3،‭ ‬إلى‭ ‬بطاقة‭ ‬مونديالية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬ومحو‭ ‬ألم‭ ‬السقوط‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬القاري‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

وتبدو‭ ‬طموحات‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬عليه‭ ‬المغربي‭ ‬جمال‭ ‬السلامي،‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬انتزاع‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بطاقتي‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬وعن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والعراق‭ ‬وعمان‭ ‬وفلسطين‭.‬

ويتسلح‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬بعامل‭ ‬الأرض‭ ‬وخبرة‭ ‬الثلاثي‭ ‬موسى‭ ‬التعمري‭ ‬ويزن‭ ‬النعيمات‭ ‬وعلي‭ ‬علوان،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬فوزه‭ ‬الودي‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬0‭-‬0‭.‬

وقال‭ ‬مدافع‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬عبدالله‭ ‬نصيب‭ ‬‮«‬ديارا‮»‬‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نتدرب‭ ‬ونستعد‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬السلامي‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لانطلاقة‭ ‬مثالية‭ ‬بتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬قبل‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬ماليزيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ندرك‭ ‬حجم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتقنا‭ ‬ونسعى‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬لإسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬الأردنية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الغاية‭ ‬الكبيرة‭ ‬وهي‭ ‬التأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭. ‬المهمة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬لكننا‭ ‬نملك‭ ‬العزيمة‭ ‬والثقة‭ ‬لمواصلة‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬الحُلم‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬الحقيقة‮»‬‭.‬

وتولى‭ ‬السلامي‭ ‬المهمة‭ ‬خلفا‭ ‬لمواطنه‭ ‬الحسين‭ ‬عموتة‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬لتدريب‭ ‬الجزيرة‭ ‬الإماراتي،‭ ‬بعد‭ ‬قيادة‭ ‬الأردن‭ ‬لصدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭.‬

وتعول‭ ‬الجماهير‭ ‬الأردنية‭ ‬كثيراً‭ ‬على‭ ‬مهاجم‭ ‬فريق‭ ‬مونبيليه‭ ‬الفرنسي‭ ‬النجم‭ ‬موسى‭ ‬التعمري‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الدولية‭ ‬21‭ ‬هدفاً‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تبحث‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬مرّة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬1982،‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬أول‭ ‬على‭ ‬الأردن‭ ‬منذ‭ ‬2014‭.‬

عُيّن‭ ‬الإسباني‭ ‬خوان‭ ‬أنتونيو‭ ‬بيتزي‭ (‬56‭ ‬عاماً‭) ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬المقال‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬بينتو‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬لمدة‭ ‬عام،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬استقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالله‭ ‬الشاهين‭.‬

وقاد‭ ‬بينتو‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬25‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬البصرة،‭ ‬وودّع‭ ‬منافساتها‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬بالفريق‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬والدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

وتتوزع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ18‭ ‬المتأهلة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات،‭ ‬فيتأهل‭ ‬البطل‭ ‬والوصيف‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬جولات‭ ‬ممتدة‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭. ‬ويتوفر‭ ‬مقعدان‭ ‬آخران‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬لستة‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬مع‭ ‬امكانية‭ ‬وصول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬عالمي‭.‬

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