بينتو يعول على تأقلم اللاعبين الجدد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعزّز‭ ‬تشكيلته‭ ‬بثلاثة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬أوروبا‭ ‬يحقّ‭ ‬لهم‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الأبيض‮»‬‭ ‬وهم‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬السوداني‭ ‬عدلي‭ ‬محمد‭ (‬ساوثمبتون‭ ‬الإنكليزي‭)‬،‭ ‬الفرنسي‭ ‬جونيور‭ ‬نداي‭ (‬مونبلييه‭ ‬الفرنسي‭) ‬والإنكليزي‭ ‬ماكنزي‭ ‬هانت‭ (‬فليتوود‭ ‬الإنكليزي‭). ‬كما‭ ‬ضمت‭ ‬القائمة‭ ‬العاجي‭ ‬كوامي‭ ‬أوتون،‭ ‬مدافع‭ ‬العين‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإماراتي‭ ‬منذ‭ ‬2019‭.‬

وقال‭ ‬بينتو‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بين‭ ‬2018‭ ‬و2022‭: ‬‮«‬جلبنا‭ ‬لاعبين‭ ‬جدداً‭ ‬ضمن‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬نسعى‭ ‬إليها،‭ ‬والأهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬هو‭ ‬تأقلم‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬سريعاً‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬عناصر‭ ‬المنتخب،‭ ‬وسنتابع‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬مراحل‭ ‬تطورهم،‭ ‬وهي‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬لهم،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أنهم‭ ‬قادمون‭ ‬من‭ ‬أوروبا،‭ ‬ولكنهم‭ ‬يمتلكون‭ ‬حساً‭ ‬تنافسياً،‭ ‬وقد‭ ‬شاركوا‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‮»‬‭.‬

وتبحث‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬1990،‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬منذ‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2015‭ (‬4-1‭).‬

ولا‭ ‬تمتلك‭ ‬سجلاً‭ ‬جيداً‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعدما‭ ‬خسرت‭ ‬أمامها‭ ‬بنتائج‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2019‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ (‬0-4‭) ‬وكأس‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬العام‭ (‬4-2‭) ‬وكأس‭ ‬العرب‭ ‬2021‭ (‬0-5‭)‬،‭ ‬وتعادلا‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬2023‭ (‬1-1‭) ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬النسخة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الرديف‭.‬

وتابع‭ ‬بينتو‭: ‬‮«‬نعرف‭ ‬جيداً‭ ‬منتخب‭ ‬قطر،‭ ‬فهو‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬جداً‭ ‬وبطل‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ (‬2019‭ ‬و2023‭)‬،‭ ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬أداءً‭ ‬جيداً‭ ‬ومنظّماً‭ ‬أمامه‭ ‬للخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬سيكون‭ ‬مختلفاً‭ ‬عن‭ ‬المنافسين‭ ‬الذين‭ ‬واجهناهم‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الأولية‭ ‬للمونديال،‭ ‬لذلك‭ ‬كان‭ ‬تحضيرنا‭ ‬خاصاً‭ ‬للقاء‭ ‬الخميس‮»‬‭.‬

وتبدو‭ ‬قطر،‭ ‬مضيفة‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمونديال‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬مرشحة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬للتأهل‭ ‬المباشر‭ ‬عن‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬أيضا‭ ‬أوزبكستان‭ ‬وقيرغيزستان‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

وبعد‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الاستضافة‭ ‬تبحث‭ ‬قطر،‭ ‬بطلة‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين،‭ ‬عن‭ ‬التأهل‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬التصفيات‭.‬

ويلاقي‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬جاره‭ ‬الإماراتي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭.‬

يعود‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬تينتين‮»‬‭ ‬ماركيس‭ ‬لوبيس‭ ‬نجماه‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬والمعز‭ ‬علي‭ ‬بعد‭ ‬اراحتهما‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬أفغانستان‭ ‬والهند‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭.‬

وتتوزع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ18‭ ‬المتأهلة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات،‭ ‬فيتأهل‭ ‬البطل‭ ‬والوصيف‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬جولات‭ ‬ممتدة‭ ‬حتى‭ ‬يونيو‭ ‬2025‭. ‬ويتوافر‭ ‬مقعدان‭ ‬آخران‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬لستة‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬مع‭ ‬امكانية‭ ‬وصول‭ ‬المتأهلين‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬عالمي‭.‬