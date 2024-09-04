بينتو يعول على تأقلم اللاعبين الجدد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دبي
– (أ ف ب): يعوّل البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم على التأقلم السريع لأربعة لاعبين جدد استدعاهم لخوض مواجهة قطر اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وعزّز تشكيلته بثلاثة لاعبين من أوروبا يحقّ لهم اللعب مع «الأبيض» وهم حارس المرمى السوداني عدلي محمد (ساوثمبتون الإنكليزي)، الفرنسي جونيور نداي (مونبلييه الفرنسي) والإنكليزي ماكنزي هانت (فليتوود الإنكليزي). كما ضمت القائمة العاجي كوامي أوتون، مدافع العين الذي يلعب في الدوري الإماراتي منذ 2019.
وقال بينتو الذي أشرف على منتخب كوريا الجنوبية بين 2018 و2022: «جلبنا لاعبين جدداً ضمن عملية التطوير التي نسعى إليها، والأهم بالنسبة إلي هو تأقلم هؤلاء اللاعبين سريعاً مع باقي عناصر المنتخب، وسنتابع من كثب مراحل تطورهم، وهي مرحلة جديدة لهم، وخصوصاً أنهم قادمون من أوروبا، ولكنهم يمتلكون حساً تنافسياً، وقد شاركوا مع أنديتهم يوم السبت الماضي».
وتبحث الإمارات التي شاركت في المونديال مرة يتيمة في 1990، عن أول فوز على قطر منذ كأس آسيا 2015 (4-1).
ولا تمتلك سجلاً جيداً مع قطر في المباريات الأخيرة، بعدما خسرت أمامها بنتائج كبيرة في نصف نهائي كأس آسيا 2019 على أرضها (0-4) وكأس الخليج في نفس العام (4-2) وكأس العرب 2021 (0-5)، وتعادلا في كأس الخليج 2023 (1-1) حيث خاض «العنابي» النسخة التي أقيمت في البصرة بالمنتخب الرديف.
وتابع بينتو: «نعرف جيداً منتخب قطر، فهو فريق قوي جداً وبطل آخر نسختين من كأس آسيا (2019 و2023)، ويجب علينا أن نقدم أداءً جيداً ومنظّماً أمامه للخروج بنتيجة جيدة».
وأكد أن «المنتخب القطري سيكون مختلفاً عن المنافسين الذين واجهناهم سابقاً في التصفيات الأولية للمونديال، لذلك كان تحضيرنا خاصاً للقاء الخميس».
وتبدو قطر، مضيفة النسخة الأخيرة للمونديال في 2022، مرشحة مع إيران للتأهل المباشر عن المجموعة الاولى التي تضمّ أيضا أوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية.
وبعد مشاركتها الأولى في المونديال من باب الاستضافة تبحث قطر، بطلة آسيا في آخر نسختين، عن التأهل من بوابة التصفيات.
ويلاقي «العنابي» جاره الإماراتي على استاد أحمد بن علي في الدوحة، بعد سلسلة من 11 مباراة من دون هزيمة.
يعود إلى تشكيلة المدرب الإسباني «تينتين» ماركيس لوبيس نجماه أكرم عفيف والمعز علي بعد اراحتهما في المباراتين الأخيرتين من الدور الثاني أمام أفغانستان والهند بعد أن ضمن تأهله.
وتتوزع المنتخبات الـ18 المتأهلة من الدور الثاني على ثلاث مجموعات، فيتأهل البطل والوصيف بعد عشر جولات ممتدة حتى يونيو 2025. ويتوافر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع امكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق عالمي.
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