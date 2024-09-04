بنك السلام يبتعث أول مجموعة من الناشئين الموهوبين للتدرب في صربيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن بنك السلام ابتعاث أول دفعة من اللاعبين البحرينيين الواعدين في مجال كرة القدم إلى جمهورية صربيا وذلك بالتعاون مع أكاديمية «
Ole ». يأتي ذلك كجزء من الخطط الاستراتيجية لمشروع الحلم الذي أطلقه البنك لدعم المواهب الشابة من خلال تطوير مهاراتهم الرياضية وتمهيد الطريق أمامهم للانضمام إلى المنتخبات الوطنية.
وعلى مدى 10 أيام، خاض اللاعبون – من مواليد 2007 – برنامجا تدريبيا مكثفا مع أفضل اللاعبين الصربيين وتحت إشراف مدربين محترفين في نادييّ بارتيزان وفويفودينا، حيث اكتسبوا الخبرة والمعرفة ضمن أجواء احترافية، بهدف التعزيز من ثقتهم بأنفسهم ومنحهم قيمًا أصيلة مثل: العمل الجماعي والالتزام والانضباط والروح الرياضية.
وبهذه المناسبة، قال محمود قناطي رئيس التسويق والاتصالات ورئيس الاستدامة في بنك السلام: «نحن فخورون للكشف عن ثمرة شراكتنا مع أكاديمية Ole »»، المُندرجة تحت مشروع الحلم الذي تضمن عدة محاور، كان أحدها دعوة جميع عشاق كرة القدم ممن هم تحت سن الـ17 عامًا للمشاركة في فعالية كشف المواهب، ومن ثم إجراء سلسلة من الاختبارات لتصفية المرشحين وتأسيس الفريق المُبتعث».
وأضاف قائلاً: «إن من شأن هذا البرنامج التدريبي أن ينعكس على اللاعبين من الناحية الفنية والنفسية والتربوية والثقافية، الأمر الذي يتماشى مع أهداف مشروع الحلم المعنية بتغذية فكر الناشئة وتنمية مهاراتهم الاجتماعية والثقافية والتربوية والرياضية. نحن سعداء بالكشف عن هذه المواهب ورعايتها بهدف تمكينها من التأهل للوصول إلى كأس العالم لعاميّ 2030 و2034».
ويتمتع كل من نادي بارتيزان ونادي فويفودينا بتاريخ حافل من الإنجازات على الصعيدين المحلي والإقليمي، فقد أسهم كلاهما بصناعة تاريخ كرة القدم الصربية، كونهما يُعدان من أفضل المدارس الكروية في أوروبا، حيث يتبعان منهجيات تدريبية حديثة لتطوير اللاعبين من مختلف النواحي، الفنية والبدنية والنفسية، ما نجم عنه تخريج نخبة من أشهر نجوم كرة القدم.
وعبر هذه الخطوة يهدف بنك السلام إلى تأسيس الجيل القادم من المواهب الطموحة وكتابة قصص نجاحهم المستقبلية، للمساهمة في تمكين وتطوير مختلف القطاعات الرئيسية في المجتمع المحلي ويتجاوز بذلك تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية.
MENAFN04092024000055011008ID1108637841
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.