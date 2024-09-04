بنك السلام يبتعث أول مجموعة من الناشئين الموهوبين للتدرب في صربيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)Ole

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬خاض‭ ‬اللاعبون‭ ‬ – من‭ ‬مواليد‭ ‬2007 – ‭ ‬برنامجا‭ ‬تدريبيا‭ ‬مكثفا‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصربيين‭ ‬وتحت‭ ‬إشراف‭ ‬مدربين‭ ‬محترفين‭ ‬في‭ ‬نادييّ‭ ‬بارتيزان‭ ‬وفويفودينا،‭ ‬حيث‭ ‬اكتسبوا‭ ‬الخبرة‭ ‬والمعرفة‭ ‬ضمن‭ ‬أجواء‭ ‬احترافية،‭ ‬بهدف‭ ‬التعزيز‭ ‬من‭ ‬ثقتهم‭ ‬بأنفسهم‭ ‬ومنحهم‭ ‬قيمًا‭ ‬أصيلة‭ ‬مثل‭: ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والالتزام‭ ‬والانضباط‭ ‬والروح‭ ‬الرياضية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬محمود‭ ‬قناطي‭ ‬رئيس‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصالات‭ ‬ورئيس‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬ثمرة‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬أكاديمية‭ ‬ Ole ‮»»‬،‭ ‬المُندرجة‭ ‬تحت‭ ‬مشروع‭ ‬الحلم‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬عدة‭ ‬محاور،‭ ‬كان‭ ‬أحدها‭ ‬دعوة‭ ‬جميع‭ ‬عشاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬الـ17‭ ‬عامًا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬كشف‭ ‬المواهب،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إجراء‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاختبارات‭ ‬لتصفية‭ ‬المرشحين‭ ‬وتأسيس‭ ‬الفريق‭ ‬المُبتعث‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬أن‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬والنفسية‭ ‬والتربوية‭ ‬والثقافية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬مشروع‭ ‬الحلم‭ ‬المعنية‭ ‬بتغذية‭ ‬فكر‭ ‬الناشئة‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتربوية‭ ‬والرياضية‭. ‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المواهب‭ ‬ورعايتها‭ ‬بهدف‭ ‬تمكينها‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لعاميّ‭ ‬2030‭ ‬و2034‮»‬‭.‬

ويتمتع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬بارتيزان‭ ‬ونادي‭ ‬فويفودينا‭ ‬بتاريخ‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي،‭ ‬فقد‭ ‬أسهم‭ ‬كلاهما‭ ‬بصناعة‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الصربية،‭ ‬كونهما‭ ‬يُعدان‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المدارس‭ ‬الكروية‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬يتبعان‭ ‬منهجيات‭ ‬تدريبية‭ ‬حديثة‭ ‬لتطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬النواحي،‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭ ‬والنفسية،‭ ‬ما‭ ‬نجم‭ ‬عنه‭ ‬تخريج‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وعبر‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬يهدف‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الطموحة‭ ‬وكتابة‭ ‬قصص‭ ‬نجاحهم‭ ‬المستقبلية،‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬وتطوير‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬ويتجاوز‭ ‬بذلك‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬المصرفية‭.‬