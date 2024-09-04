منتخبنا الوطني يواجه أستراليا بمعنويات عالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم الخميس مباراته الأولى في ضيافة المنتخب الأسترالي، حيث ستقام المباراة عند الساعة 1:10 ظهراً (بتوقيت البحرين) على استاد سي باص سوبر في مدينة غولد كوست الأسترالية، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية في الدور الثالث والمؤهل لكأس العالم 2026، والمزمع إقامته في ثلاث دول مضيفة، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويمتلك منتخبنا الوطني فرصة مواتية لخطف إحدى بطاقات التأهل للحلم المونديالي، بعدما تم توسيع قاعدة المتأهلين من القارة الآسيوية إلى 8 مقاعد ونصف مقعد، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة، وقد أسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا بالمجموعة الثالثة بجانب كل من اليابان، أستراليا، السعودية، البحرين، الصين وإندونيسيا.
يذكر أن المنتخب أنهى استعداداته الخاصة لمواجهة المنتخب الأسترالي الذي يتسلح بدعم جماهيري كبير من المتوقع حضوره للملعب، كما أن منتخبنا يدخل المواجهة بمعنويات عالية وثقة كبيرة في تقديم أفضل ما لديه للخروج بنتيجة إيجابية.
يشار إلى أن المدرب اعتمد القائمة الخاصة بمواجهتي أستراليا واليابان والمكونة من 27 لاعباً هم: إبراهيم لطف الله، السيد محمد جعفر، عمار محمد، فنسنت إيمانويل، حمد شمسان، أمين بنعدي، السيد مهدي باقر، وليد الحيام، أحمد نبيل، فزاع علي، عبدالله الخلاصي، علي حرم، السيد ضياء سعيد، جاسم الشيخ، موسيس أتيدي، عباس العصفور، السيد أحمد الوداعي، مهدي حميدان، أحمد الشروقي، كميل الأسود، محمد مرهون، عبدالوهاب المالود، علي مدن، إبراهيم الختال، إسماعيل عبداللطيف، مهدي عبدالجبار، حسين عبدالكريم.
دراغان يؤكد الجاهزية للقاء أستراليا اليوم
أكد المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الجاهزية التامة للقاء أستراليا اليوم الخميس ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وقال دراغان في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مدينة غولد كوست الأسترالية أن جميع المنتخبات المتأهلة للدور الحاسم تستحق التواجد في هذا الدور، مبينًا أن المنتخب الأسترالي لديه كل المقومات للمنافسة.
وقال دراغان: كل المنتخبات ضمن المجموعة متساوية في الحظوظ، ومباراتنا (غداً) ليست بالسهلة أمام المنتخب الأسترالي، ونحترم المنافس وسوف ندخل المواجهة بتركيز كبير وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية.
وأضاف: حرصنا على القدوم إلى أستراليا مبكراً من أجل الاعتياد على الأجواء، ووضع اللمسات النهائية وتهيئة اللاعبين نفسياً ومعنوياً.
ومن جهة أخرى قال لاعب المنتخب الوطني مهدي عبدالجبار: إن زيادة المقاعد الخاصة بالقارة الآسيوية إلى 8 مقاعد ونصف المقعد يمنحنا فرصة كبيرة في التأهل للمونديال، وسنسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال مبارياتنا في المجموعة.
منتخبنا الوطني بالأحمر وأستراليا بالأصفر
عقد صباح أمس في استاد «سي باص سوبر» الاجتماع التنسيقي لمباراة المنتخب الوطني وأستراليا، ضمن مباريات الجولة الأولى للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي وطرفي المباراة.
وشارك في الاجتماع من جانب منتخبنا مدير المنتخب محمود رياض، والإداري أحمد مال الله، والمنسق الإعلامي محمد عبدالغفار.
وتم الاتفاق على أن يلعب المنتخبان بزيهما الأساسي في مباراة الغد؛ حيث سيرتدي منتخبنا اللون الأحمر، بينما سترتدي أستراليا اللون الأصفر والأخضر.
كما تم استعراض التحديثات الجديدة في قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم التي ستطبق في مباريات التصفيات، وتم التأكيد على عدم وجود أي حالات إيقاف للاعبي المنتخبين.
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