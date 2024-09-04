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منتخبنا الوطني يواجه أستراليا بمعنويات عالية

9/4/2024 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

يخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬المباراة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬1‭:‬10‭ ‬ظهراً‭ (‬بتوقيت‭ ‬البحرين‭) ‬على‭ ‬استاد‭ ‬سي‭ ‬باص‭ ‬سوبر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غولد‭ ‬كوست‭ ‬الأسترالية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬والمؤهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬والمزمع‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬مضيفة،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬

ويمتلك‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬فرصة‭ ‬مواتية‭ ‬لخطف‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقات‭ ‬التأهل‭ ‬للحلم‭ ‬المونديالي،‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬المتأهلين‭ ‬من‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬مقاعد‭ ‬ونصف‭ ‬مقعد،‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬أول‭ ‬وثاني‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة،‭ ‬وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬القرعة‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬منتخبنا‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬بجانب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اليابان،‭ ‬أستراليا،‭ ‬السعودية،‭ ‬البحرين،‭ ‬الصين‭ ‬وإندونيسيا‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬أنهى‭ ‬استعداداته‭ ‬الخاصة‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬الذي‭ ‬يتسلح‭ ‬بدعم‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬حضوره‭ ‬للملعب،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬يدخل‭ ‬المواجهة‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬وثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديه‭ ‬للخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬اعتمد‭ ‬القائمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بمواجهتي‭ ‬أستراليا‭ ‬واليابان‭ ‬والمكونة‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬فنسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬السيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬فزاع‭ ‬علي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬موسيس‭ ‬أتيدي،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم‭.‬

دراغان يؤكد الجاهزية للقاء أستراليا اليوم

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬للقاء‭ ‬أستراليا‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وقال‭ ‬دراغان‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غولد‭ ‬كوست‭ ‬الأسترالية‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬المتأهلة‭ ‬للدور‭ ‬الحاسم‭ ‬تستحق‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدور،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬لديه‭ ‬كل‭ ‬المقومات‭ ‬للمنافسة‭.‬

وقال‭ ‬دراغان‭: ‬كل‭ ‬المنتخبات‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬متساوية‭ ‬في‭ ‬الحظوظ،‭ ‬ومباراتنا‭ (‬غداً‭) ‬ليست‭ ‬بالسهلة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي،‭ ‬ونحترم‭ ‬المنافس‭ ‬وسوف‭ ‬ندخل‭ ‬المواجهة‭ ‬بتركيز‭ ‬كبير‭ ‬وهدفنا‭ ‬الخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭.‬

وأضاف‭: ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬القدوم‭ ‬إلى‭ ‬أستراليا‭ ‬مبكراً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاعتياد‭ ‬على‭ ‬الأجواء،‭ ‬ووضع‭ ‬اللمسات‭ ‬النهائية‭ ‬وتهيئة‭ ‬اللاعبين‭ ‬نفسياً‭ ‬ومعنوياً‭.‬

ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭: ‬إن‭ ‬زيادة‭ ‬المقاعد‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬مقاعد‭ ‬ونصف‭ ‬المقعد‭ ‬يمنحنا‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬للمونديال،‭ ‬وسنسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبارياتنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭.‬

منتخبنا الوطني بالأحمر وأستراليا بالأصفر

عقد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬‮«‬سي‭ ‬باص‭ ‬سوبر‮»‬‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬لمباراة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وأستراليا،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬للدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬وطرفي‭ ‬المباراة‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬منتخبنا‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬محمود‭ ‬رياض،‭ ‬والإداري‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله،‭ ‬والمنسق‭ ‬الإعلامي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالغفار‭.‬

وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬المنتخبان‭ ‬بزيهما‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الغد؛‭ ‬حيث‭ ‬سيرتدي‭ ‬منتخبنا‭ ‬اللون‭ ‬الأحمر،‭ ‬بينما‭ ‬سترتدي‭ ‬أستراليا‭ ‬اللون‭ ‬الأصفر‭ ‬والأخضر‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬التحديثات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬قوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬ستطبق‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬التصفيات،‭ ‬وتم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬حالات‭ ‬إيقاف‭ ‬للاعبي‭ ‬المنتخبين‭.‬

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