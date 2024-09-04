حبس مالك فندق ومخلص سنتين للاحتيال على ((تمكين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬إن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬شكوى‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬ضد‭ ‬المتهمين‭ ‬وهما‭ ‬مالك‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬الكائنة‭ ‬بمنطقة‭ ‬المنامة‭ ‬والمسؤول‭ ‬عن‭ ‬تخليص‭ ‬معاملات‭ ‬الفندق‭ ‬بشأن‭ ‬قيامهما‭ ‬بالتلاعب‭ ‬في‭ ‬السجلات‭ ‬الرسمية‭ ‬وذلك‭ ‬بتقديم‭ ‬طلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬للأجور‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬عقود‭ ‬عمل‭ ‬تزعم‭ ‬توظيف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تسجيلهم‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وذلك‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬39766‭ ‬د‭.‬ب،‭ ‬حيث‭ ‬ثبت‭ ‬لدى‭ ‬لجنة‭ ‬المخالفات‭ ‬بصندوق‭ ‬العمل‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الرقابة‭ ‬والزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬أن‭ ‬المنشأة‭ ‬المدعومة‭ ‬مغلقة‭ ‬رغم‭ ‬كونها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭ ‬وفقًا‭ ‬للسجلات‭ ‬الرسمية،‭ ‬ولم‭ ‬تقم‭ ‬بتوظيف‭ ‬من‭ ‬قدم‭ ‬طلبا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬لرواتبهم‭.‬

وعليه‭ ‬باشرت‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬بالاستماع‭ ‬إلى‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬بالتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬العقود‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬زورا‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬وقدماها‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين،‭ ‬كما‭ ‬كلفت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬بالتحري‭ ‬عن‭ ‬الواقعة‭ ‬وتوصلت‭ ‬التحريات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬قاما‭ ‬بالتحايل‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية،‭ ‬واستوليا‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬الدعم‭ ‬المودعة‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬للفندق،‭ ‬كما‭ ‬استجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬وواجهتهما‭ ‬بما‭ ‬قام‭ ‬ضدهما‭ ‬من‭ ‬أدلة،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالتهما‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بدائرتها‭ ‬الثالثة،‭ ‬والتي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭ ‬أعلاه‭.‬

وأكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬الصارمة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وتقديم‭ ‬الجناة‭ ‬إلى‭ ‬العدالة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬ضرورة‭ ‬تكاتف‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لحماية‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬وداعيًا‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬أو‭ ‬تجاوزات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هدر‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وعدم‭ ‬استغلاله‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭.‬